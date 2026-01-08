Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, оскільки США не бачать готовності Путіна вести конструктивний діалог, тому Вашингтон знову дістає з рукава цей козир у вигляді погроз санкціями.

Дивіться також Танкеру під російським прапором не вдалось втекти від США: розпочато операцію із захоплення

Яка деталь криється в законопроєкті про санкції?

Ціна на російську нафту впала, тож введення зараз американських санкцій щодо енергоресурсів Росії могло б добити країну-агресорку. Політолог також припустив, що цей козир США витягують, аби вплинути не тільки на Росію, а на ті країни, які купують в неї нафту.

Ми вже бачили застосування санкцій стосовно Індії. Це все перебуває в річищі цього законопроєкту (Грема і Блюменталя – 24 Канал). Він як торпеда, яка не летить, але вони показують, що вона велика,

– озвучив Лісний.

Він вважає, що, можливо, у такий спосіб американці роблять останнє попередження Росії та її союзникам. Політолог підкреслив, що будь-які гроші, які надходять в Росію, першочергово спрямовуються на продовження війни проти України. Він переконаний, що добити Кремль санкціями можна тільки комплексно.

Все, що погано для Росії та її партнерів, які продовжують її підтримувати – Україні на користь. Однак політолог не впевнений, що ці розмови про санкції, які називали "пекельними", цього разу дійдуть швидко до свого логічного завершення – введення в дію.

Ще один елемент, який відрізняє те, що було в законопроєкті майже рік тому від того, що зараз буде обговорюватися, це те, що санкції не будуть введені автоматично, якщо за них проголосують, а це робитиме Трамп, якщо захоче,

– підсумував Лісний.

Що відомо про законопроєкт Грема – Блюменталя?