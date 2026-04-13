"Швидко й безкомпромісно": Трамп погрожує знищити іранські судна в Ормузькій протоці

Через неможливість урегулювання питання відновлення вільного судноплавства Ормузькою протокою президент США знову взявся погрожувати Ірану. Дональд Трамп не виключає можливості знищення всіх без виключення іранських суден, які заважатимуть американцям.

Відповідну заяву він зробив у мережі Truth Social 13 квітня, при цьому США почали блокувати Ормузьку протоку.

Як Трамп погрожує Тегерану?

Американський лідер зазначив, що військово-морські сили Ірану фактично знищені – на дні моря опинилися 158 кораблів. Невелика кількість так званих "швидкісних ударних катерів" не була уражена, оскільки їх не вважали суттєвою загрозою.

Водночас пролунало попередження: у разі, якщо будь-яке з цих суден наблизиться до зони блокади, його негайно ліквідують, застосовуючи ті ж жорсткі методи, що й проти наркоторговців у морі.

До слова, о 16:00 за Києвом стало відомо про запровадження обмежень на морський доступ до іранських портів і прибережних зон. Як зазначає CNN, це збігається з планами США щодо блокади всього судноплавства до та з іранських портів. Обмеження діятимуть у Перській та Оманській затоках, а також в Аравійському морі, охоплюючи всю берегову лінію Ірану, включно з портами та енергетичними об'єктами.

Такі дії, за словами Трампа, відбуваються "швидко і безкомпромісно". Він також зауважив, що 98,2% наркотиків, які надходили до США морем, наразі вдалося зупинити.

Цікаво: раніше повідомлялося, що Іран не може безпечно відкрити Ормузьку протоку через хаотичне мінування акваторії, яке унеможливлює точне визначення розташування мін.



Чому Ормузька протока така важлива

Наразі напружена ситуація на Близькому Сході спричинила погіршення економічного становища в усьому світі. Зі свого боку, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що Трамп прорахувався в стратегічних наслідках воєнних дій в Ірані, попри те, що знищення режиму було важливим кроком.

