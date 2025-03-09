Трамп перерахував, якої шкоди він завдав Росії

Президент США усіляко намагається переконати суспільство, що він, мовляв, сильний лідер, який вміє жорстко поводитися не лише з маленькими країнами, але й з такими ядерними потугами, як Росія. Дональд Трамп похвалився, що він зробив проти Кремля.

В інтерв'ю для Fow News Трамп зауважив, що попри свої хороші стосунки з Путіним, він проводив найжорсткішу політику щодо Росії, ніж будь-хто інший з президентів США, передає 24 Канал.

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Трамп пригадав, як нашкодив Росії

Політик заявив, що саме він зупинив російський "Північний потік-2", увів санкції проти Росії. Також він надав Україні протитанкові комплекси Javelin, які та використовувала проти окупантів.

Водночас Трамп підкреслив, що попри ці його дії, він продовжував добре ладнати з очільником Кремля.

У цьому інтерв'ю журналістка поцікавилася, чи хвилює його те, що Україна може не вижити без американської допомоги, яку він зупинив. У відповідь Трамп цинічно зауважив, що Україна може не вистояти і з допомогою США.