Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерну зброю
- Дональд Трамп розповів про свою розмову з Володимиром Путіним.
Президент США заявив, що вони обговорювали, зокрема, ядерну зброю.
Президент США прокоментував розмову з російським диктатором. Трамп заявив, що серед іншого обговорили "обмеження ядерної зброї".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію в Білому домі.
Що заявив Трамп про розмову з Путіним?
Американський лідер сказав, що обговорював з Путіним багато речей. Серед тем, зокрема, ядерна зброя.
Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай,
– заявив Дональд Трамп.
Також додав, що у США "її найбільше", у Росії, друге місце, а у Китаю – третє. Президент наголосив, що Пекін зараз "значно відстає", однак через 5 років наздожене Вашингтон.
Додамо, що питання американський лідер прокоментував на ще одній пресконференції, – під час зустрічі з президентом Південної Кореї.
Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація,
– заявив Трамп.
Президент США наголосив, що не можна дозволити поширення ядерної зброї, адже "її потужність надто велика".
Коротко про розмову Трампа з Путіним 18 серпня
Після переговорів з Володимиром Зеленський і європейськими лідерами в Білому домі 18 серпня Дональд Трамп зателефонував Путіну.
Президент США проінформував російського диктатора про хід переговорів. Опісля Трамп заявив про підготовку зустрічі Зеленського й Путіна.
Пізніше у Кремлі підтвердили розмову Трампа з Путіним. Заявили, що вона тривала 40 хвилин. Помічник російського диктатора охарактеризував розмову як "відверту та вельми конструктивну".