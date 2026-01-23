Він приїхав і сказав, що хоче домовитися, – Трамп розповів про свою зустріч із Зеленським

Дональд Трамп розповів журналістам про свою зустріч із Володимиром Зеленським у Давосі 22 січня. За його словами, український президент приїхав із чітким наміром домовитися про завершення війни.

Американський лідер при цьому наголосив, що сторони не обговорювали нічого нового. Розповідаємо докладніше із посиланням на трансляцію Білого дому.

Трамп прокоментував свою зустріч із Зеленським у Давосі 22 січня: на що звернув увагу?

Дональд Трамп відповів на питання журналістів щодо його розмови із Володимиром Зеленським, яка відбулася у Давосі 22 січня. За словами глави Білого дому, президент України "хотів би укласти угоду".

Тут особливо додавати нічого, всі параметри відомі. Ми не обговорюємо щось нове... І перепона та сама, що й протягом усього останнього року... Є кордони й територіальні межі, є міста, вулиці, річки – усе це робить процес непростим,

– сказав Трамп.

Також він поспівчував українцям через холодну зиму. Мовляв, люди "живуть без опалення, коли надворі мінус 20 – це страшний холод". При цьому президент США не згадав про Росію, яка у всьому цьому винна.

На тлі чого Трамп озвучив ці коментарі?