Трамп розчарований і Зеленським, і Путіним, – Білий дім

Президент США Дональд Трамп розчарований лідерами України та Росії. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що американський лідер продовжує працювати над мирним завершенням війни в Україні.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пресконференцію в Білому домі.

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У Білому домі говорять, що Трамп працює над завершенням війни в Україні

Прессекретарка Білого дому розповіла журналістам, що Дональд Трамп бажає, щоб російсько-українська війна закінчилася якнайшвидше, оскільки "з обох боків помирають люди", а бойові дії тягнуться занадто довго. Президент США знає, що має відбутися для того, щоб конфлікт можна було врегулювати.

Наша команда працює з росіянами та українцями, а президент (Трамп – 24 Канал) щодня активно займається цим питанням,

– сказала Левітт.

Трамп розчарувався у російському диктаторі через його ігнорування мирних ініціатив Вашингтона. Однак не зрозуміло, якими саме діями Володимира Зеленського незадоволений Дональд Трамп.

Імовірно, причину розлючення на Зеленського Трамп назвав у нещодавньому інтерв'ю. Він сказав, що на президента України чекають "великі проблеми", якщо він не буде співпрацювати в напрямку укладання угоди про корисні копалини. Тоді ж американський лідер заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від договору взагалі.

За словами Трампа, угода між Україною і США є критично важливою. І якщо Зеленський буде виступати проти неї, то ця відмова буде мати серйозні наслідки.

Зазначимо! В Офісі Президента України говорять, що угода про рідкісноземельні метали наразі узгоджується в міністерствах. А подібні погрози Дональда Трампа є частиною його переговорного стилю. Україна не відмовляється ні від цієї угоди, ні від домовленостей про перемир'я.

Чи є інші причини розчарування Трампа Зеленським – невідомо, але його коментарі, як і висловлювання Путіна, дуже не сподобалися президенту США.

Дональд Трамп вже почав тиснути на Кремль через відтермінування підписання угоди про припинення вогню та погрожує запровадженням нових санкцій проти російської нафти. Днями американський президент прокоментував, що його розізлили слова Путіна про "нелегітимність" Володимир Зеленського та зміну влади в Україні.