Трамп схвалив довгоочікуваний "нищівний" проєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

Сенатор Ліндсі Грем написав, що Дональд Трамп "дав зелене світло" законопроєкту про санкції проти Росії. Але за документ ще повинні проголосувати депутати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ліндсі Грема.

Дивіться також Жодної партії: найбільший покупець Індії відхрестився від російської нафти

Трамп дав відмашку на санкції проти Росії?

Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції не ухвалюють уже багато місяців. Республіканець часто закликав Трампа нарешті зробити це, і от, здається, це скоро станеться.

Після дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом, на якій ми обговорили низку питань, він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював протягом кількох місяців разом із сенатором Блюменталем та багатьма іншими. Це дуже своєчасне рішення, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинуватих людей,

– написав сенатор.

Він переконаний, що законопроєкт дозволить Трампу "покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що живить військову машину Путіна".

Грем сподівається, що документ підтримають обидві партії – можливо, вже наступного тижня.

Політик пояснив, що законопроєкт дасть Трампу "значний важіль впливу" на Китай, Індію та Бразилію. Тобто стане стимулом, щоб припинити купувати дешеву російську нафту.

Довідка. Грем у травні 2025 року писав, що його проєкт передбачає 500 відсотків мит для країн, які закупають російські енергоносії. "Якщо Китай чи Індія припинять купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться", – висловлював упевненість він.

Що передбачає законопроєкт Ліндсі Грема про санкції?