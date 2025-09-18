Дональд Трамп зараз перебуває з візитом у Лондоні. Це потрібно для усіх сторін. Зокрема, партнерство у сферах безпеки, економіки, зміцнення та розвиток партнерства – це головна мета для Великої Британії. Для американського лідера важливо показати велич США та посилити вплив на Європу.

Для європейців та України, зокрема, важливо, щоб Трамп пам'ятав про американські інтереси в Європі, які потрібно посилювати. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

"Для європейців важливо, щоб Трамп не забував про Європу, що там є американські інтереси, які треба зберігати та посилювати. Це і наш інтерес. Для України добрі союзницькі відносини між Великою Британією та США означають, що у такий спосіб у нас є союз і з американцями", – припустив він.

Можливі результати візиту

Володимир Фесенко зазначив, що у широкому сенсі цей візит важливий для підтримки та зміцнення Північноатлантичної солідарності між США та Великою Британією. Для Лондона це один з головних пріоритетів ще з часів Першої світової війни. Після Другої світової війни США є головним союзником для британців.

Є дуже щільна координація, активна взаємодія та співпраця між військовими США та Великої Британії, між флотами, щодо ядерної зброї, щодо стратегічних озброєнь. Це військово-політичний союз. Тому цей візит дійсно важливий у широкому контексті.

Також є й конкретні речі. Зокрема, мовиться про цікавий проєкт, де Лондон бачить для себе економічні зиски, партнерство у питаннях штучного інтелекту, створення дата-центрів і так далі. Тут співпраця з американцями для Великої Британії – це посилення їхнього економічного та технологічного ресурсу. Дональд Трамп і Кір Стармер вже підписали угоду про технологічне процвітання держав.

Є ще тема впливу Трампа на внутрішню політичну ситуацію у Великій Британії. Там зростає вплив трампістів. Побачимо, що буде далі. Це вже такий непростий та суперечливий момент. Американці, особливо Джей Ді Венс, навіть не приховують, хто у них фаворити у британській політиці. Це не нинішній уряд, не консерватори, які були раніше. Це нові праві, які є місцевими трампістами. На жаль, тут є проблема,

– сказав політолог.

Однак це не головна тема. Це більше побічний проблемний момент. Крім того, відомо, що Дональд Трамп дуже любить приїжджати у Велику Британію, бо там його завжди приймають із королівськими почестями.

Що відомо про візит Трампа у Лондон?