Після розмови з Путіним Трамп закликав Зеленського бити вглиб Росії, – FT

Під час телефонної розмови 4 липня Дональд Трамп закликав Україну посилити удари по території Росії. Він навіть питав Володимира Зеленського, чи зможе він завдати удару по Москві, якщо США нададуть Києву далекобійну зброю.

Зеленський відповів, що Україна може вдарити по Москві, якщо матиме відповідну зброю, передає 24 Канал.

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Чи надасть Трамп Україні далекобійну зброю?

Наразі неясно, чи надасть Вашингтон Києву необхідне озброєння. Втім, Трамп є прихильником ударів вглиб Росії. Він вважає, що треба "змусити росіян відчути біль", аби всадити Кремль за стіл переговорів. Про це FT розповіли двоє західних чиновників, знайомих з деталями телефонної розмови українського та американського президентів.

Один із чиновників наголосив, що бесіда Зеленського і Трампа відображає зростаюче бажання західних партнерів України постачати далекобійну зброю, здатну "перенести війну на територію росіян".

Обговорення між Трампом і Зеленським призвело до того, що минулого тижня у Римі з українським президентом поділилися списком потенційної зброї з американської сторони.

Під час зустрічі з американськими оборонними посадовцями та посередниками від урядів НАТО Зеленський отримав список систем далекого ракетного ураження, які потенційно можуть бути надані Україні через передачі від третіх сторін.

Ця схема дозволила б Трампу обійти чинне замороження Конгресом прямої військової допомоги США, санкціонуючи продаж зброї європейським союзникам, які потім передадуть ці системи Києву.

Українці просили ракети Tomahawk – крилаті ракети точного ураження з дальністю близько 1600 кілометрів. Але адміністрації Трампа та Байдена висловлювали побоювання через можливу відсутність стриманості в України.

Двоє людей, поінформованих про розмову між Трампом і Зеленським і знайомих із обговореннями військової стратегії між США та Україною, сказали, що серед обговорюваної зброї була система Army Tactical Missile System (ATACMS).

Україна використовувала ракети ATACMS, які США постачали, з дальністю до 300 кілометрів для ураження цілей на окупованій росіянами території та іноді глибше всередині Росії. Однак їх дальність недостатня, щоб досягти Москви чи Санкт-Петербурга.

Вашингтон час від часу застерігав Україну від використання таких ракет для ударів глибоко всередині Росії, але зараз ці обмеження, здається, послаблюються.