Трамп зателефонував Маску та попросив зняти обмеження Starlink для України, – WSJ

Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його скасувати обмеження на використання військової версії Starlink в Україні. Невдовзі після розмови система почала працювати стабільніше, а швидкість зв'язку зросла.

Про це пише The Wall Street Journal.

Трамп втрутився в ситуацію зі Starlink

За словами співрозмовників видання, Трамп був роздратований тим, що швидкість роботи системи залишалася обмеженою приблизно до 100 миль на годину. Це обмеження позбавляло частину українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів можливості ефективно протидіяти російським атакам.

Розмова відбулася після публікації матеріалу WSJ про те, що Маск розпорядився обмежити швидкість Starlink. Водночас SpaceX і Білий дім по-різному пояснювали, чи ухвалив керівник компанії це рішення самостійно, чи діяв за вказівкою адміністрації США.

Протягом тижня Трамп повідомляв своїм помічникам і союзникам, що хоче скасувати обмеження. Президент і Маск також говорили про Україну та Starlink у день, коли інформація про уповільнення системи стала публічною.

Невдовзі після телефонної розмови Трампа й Маска, у четвер, 22 жовтня, система почала працювати стабільніше. Водночас деякі українські чиновники зазначили, що Starlink не відновив повну функціональність, однак швидкість роботи системи зросла порівняно з періодом дії обмежень.

Експерт із питань війни в Україні Майкл Кофман із Фонду Карнегі за міжнародний мир наголосив, що скасування обмежень може посилити можливості українських військ.

Зняття обмеження швидкості значно посилить ударні спроможності України на оперативній глибині, а також її нинішні зусилля з масштабування застосування реактивних дронів-перехоплювачів,

– зазначив Кофман.

Він додав, що отримував повідомлення від українських військових підрозділів, за якими перші випробування свідчать про стабільнішу роботу системи.

Водночас раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не причетні до перебоїв у роботі системи Starshield в Україні. Посадовець запевнив, що американський уряд не віддавав жодних розпоряджень про блокування чи уповільнення зв'язку.