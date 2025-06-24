Трамп заявив, що хотів би укласти угоду з Росією

Дональд Трамп розповів деталі своєї нещодавньої розмови з Путіним. Він сказав російському диктатору, що хотів би укласти з ним угоду.

На борту Air Force One президент США сказав журналістам, що пропонував Путіну укласти угоду, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

Після того як між Ізраїлем та Іраном розпочалася гаряча фаза конфлікту і обміни авіаударами, Володимир Путін і Дональд Трампа мали телефонну розмову 17 червня. Диктатор запропонував президенту США своє посередництво на Близькому Сході. Втім, Трамп відхилив цю пропозицію.

Як ви знаєте, Володимир подзвонив мені. Він сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою". І я сподіваюся, що ми зможемо укласти угоду з Росією,

– пригадав деталі розмови американський політик.

Трамп не дав прямої відповіді, чи планує він включити формулювання про агресію Росії на саміті НАТО.