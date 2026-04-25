"Через 10 хвилин від Ірану надійшла нова угода": Трамп прокоментував скасовані переговори

25 квітня американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали вилетіти до Ісламабаду для переговорів з іранською делегацією. Втім, в останню мить Дональд Трамп скасував цю поїздку.

Своє рішення президент пояснив тим, що не має сенсу витрачати час на 18-годинний переліт і переговори, які не принесуть конкретного результату. Політик підкреслив, що США перебувають у сильнішій позиції за Іран.

Що сталося після скасування поїздки до Пакистану?

За словами Трампа, невдовзі після скасування поїздки Тегеран передав нову мирну пропозицію, яка була кращою за попередню. Про це президент сказав журналістам біля борту Air Force One, пише СNN.

Політик розповів, що спочатку США отримали документ, який не відповідав їхнім очікуванням.

Однак вже приблизно за десять хвилин після скасування зустрічі у Пакистані від Ірану надійшов інший варіант угоди із більш прийнятними умовами.

На запитання журналістів щодо деталей Трамп лише повторив, що Іран запропонував багато, але цього все ж недостатньо.

Раніше президент США заявляв, що будь-яка угода з Іраном повинна передбачати відмову Тегерана від збагаченого урану і вільний транзит нафти через Ормузьку протоку.

Що цьому передувало?

22 квітня закінчилося двотижневе перемир'я між США та Іраном. За цей час сторонам так і не вдалося погодити зміст мирної угоди.

Попри це, Дональд Трамп анонсував продовження режиму припинення вогню. Політик пояснив, що зробив це на прохання Пакистану для того, щоб дати Тегерану час на формування переговорної позиції.

У Тегерані тим часом не повірили благим намірам Трампа. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що продовження перемир'я нічого не змінює для його країни. Також він звинуватив Трампа у спробі виграти час для перегрупування та можливого нового удару.

У Тегерані наголосили, що головною перешкодою для переговорів залишається морська блокада з боку США.