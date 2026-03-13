Трамп заявив, що США "не потрібна допомога України з захистом від безпілотників"
- Дональд Трамп відхилив пропозицію України допомогти у захисті від іранських безпілотників, заявивши, що війна з Іраном скоро закінчиться.
- Зеленський зазначав, що 10 країн вже звернулися до України за допомогою в протидії безпілотникам, оскільки це потребує практичного досвіду.
Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію України у допомозі із захистом від іранських безпілотників на тлі загострення на Близькому Сході.
Таку заяву він зробив у телефонному інтерв’ю Браяну Кілміду на Fox News.
Як Трамп відреагував на пропозицію України?
Коментуючи нещодавню пропозицію України, зокрема президента Володимира Зеленського, стосовно допомоги у протидії іранським "Шахедам", Дональд Трамп публічно заперечив можливість підтримки, відхиливши ідею.
Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам,
– сказав американський президент.
Водночас зауважимо, що, за словами Володимира Зеленського, щонайменше 10 країн звернулись до України із проханням допомогти, оскільки протидія таким загрозам потребує не лише перехоплювачів, а й практичного досвіду.
Хто звернувся за допомогою до України?
WSJ писало, що нафтовий гігант Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захистити нафтові родовища від іранських атак.
Український президент раніше повідомляв, що Київ відправив три професійні команди на Близький Схід, зокрема, в ОАЕ, Катар та Саудівську Аравію для допомоги з питаннями безпеки та протидії безпілотникам.
Так, Україна заявляла, що готова поділитися зі союзниками досвідом боротьби з дронами-камікадзе та власними технологіями перехоплення безпілотників в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.
До слова, Україна стурбована через сигнали від США стосовно подальшої допомоги для захисту від російських атак. Ідеться зокрема, про додаткові системи ППО, яких Вашингтон потребує через конфлікт проти Ірану.