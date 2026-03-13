Трамп заявив, що США "не потрібна допомога України з захистом від безпілотників"

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію України у допомозі із захистом від іранських безпілотників на тлі загострення на Близькому Сході.

Таку заяву він зробив у телефонному інтерв’ю Браяну Кілміду на Fox News.

Дивіться також На фронті використовують нові засоби для протидії дронам: як це працює

Як Трамп відреагував на пропозицію України?

Коментуючи нещодавню пропозицію України, зокрема президента Володимира Зеленського, стосовно допомоги у протидії іранським "Шахедам", Дональд Трамп публічно заперечив можливість підтримки, відхиливши ідею.

Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам,

– сказав американський президент.

Водночас зауважимо, що, за словами Володимира Зеленського, щонайменше 10 країн звернулись до України із проханням допомогти, оскільки протидія таким загрозам потребує не лише перехоплювачів, а й практичного досвіду.

Хто звернувся за допомогою до України?