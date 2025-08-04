Дональд Трамп погрожує Індії санкційною війною. Президент США змінив багаторічний підхід до відносин з Нью-Делі. До такого кроку його підштовхнула затятість очільника Кремля.

Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Індії санкції, якщо та надалі купуватиме російську нафту. Втім, індійська влада залишається непохитною, передає 24 Канал.

Дивіться також Через високі тарифи та зв'язки з Росією: Трамп анонсував нові мита проти Індії

Що відомо про суперечку Індії і Трампа через російську нафту?

Як повідомляє Bloomberg, Індія стала однією з головних мішеней Трампа, який намагається змусити Путіна припинити війну проти України.

Минулого тижня президент США звинуватив Індію в надто тісних зв'язках із Росією та у приєднанні до групи БРІКС, заявивши: "Нехай тоді вони йдуть на дно зі своїми мертвими економіками разом".

Це різке зауваження означає помітну зміну у підході США, які роками закривали очі на історичні зв'язки Індії з Росією, розглядаючи Нью-Делі як противагу Китаю в Азії. Тепер же Трамп, схоже, готовий відмовитися від цієї стратегії, щоб посилити тиск на Путіна,

– зазначає видання.

Заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер 3 серпня звинуватив Індію у введенні "масивних" мит на американські товари, шахрайстві з імміграційною системою США та купівлі майже стільки ж російської нафти, як і Китай. Чиновник заявив, що Трамп, мовляв, завжди мав чудові стосунки з Індією. Однак США повинні вирішити ситуацію із фінансування війни в Україні.

Нагадаємо, що ЄС і США звинувачують індійські НПЗ у підтримці Москви під час війни в Україні. Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, збільшивши обсяги з майже нульових до третини імпорту.

Хоча головним союзником Росії є Китай, вплив Трампа на Пекін обмежений через китайський над рідкоземельними металами, потрібними для виробництва високотехнологічної продукції.