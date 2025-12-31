Терпець уривається, – республіканець відповів, як Трампа змусити відвернутись від Путіна
- Борис Пінкус зазначив, що в оточенні Трампа є люди, які закликають його не вірити добрим намірам Росії щодо України.
- У Сенаті 85 зі 100 голосів підтримують введення жорстких санкцій проти Росії, що може змусити Трампа посилити тиск на Путіна.
У США загострюється ситуація довкола українського питання. Побутує думка, що Дональд Трамп більш прихильний до Росії ніж до України. Це може мати негативні наслідки для американського лідера, адже більша частина суспільства підтримує нашу державу.
Громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що Талсі Габбард, директорка Національної розвідки США, доповіла Трампу, що Володимир Путін начебто не має планів захоплювати Україну та воювати з Європою. За його словами, лідер США, на жаль, цьому повірив.
Що змусить Трампа тиснути на Путіна?
Борис Пінкус підкреслив, що в оточенні Трампа все ж є люди, які говорять йому правду. Зокрема закликають лідера США не вірити у добрі наміри Росії щодо України та Європи.
Тому важливо, щоб американський президент зрозумів, що головна мета війни Путіна – це поневолення всієї України.
Це вказує на те, що у Республіканський партії розкол. Більшість сьогодні за Україну. Трамп це знає. Затягувати він вже не може, треба щось робити з агресією Росії,
– сказав Пінкус.
Він зазначив, що у Сенаті зі 100 голосів 85 – "за" введення жорстких санкцій проти Росії. Якщо буде прийнято закон щодо цього, то Трамп не зможе йому протидіяти й буде змушений посилити тиск на Путіна.
"Терпіння уривається. Треба почекати середини січня (2026 року – 24 Канал). Тоді вектор політичних дій Трампа може серйозно змінитись", – додав республіканець.
Яку політику зараз веде Трамп?
Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Росією та Україною можливе. Однак він поки не підтримує ту мирну угоду, яку пропонує Володимир Зеленський.
Трамп заявив, що може приїхати до України, якщо це сприятиме завершенню російсько-української війни. Він поки не впевнений, чи це обов'язково, але готовий на такий крок, якщо такі його дії допоможуть зберегти життя людей.
Володимир Путін розповів Трампу про нібито атаку України на його резиденцію. Лідер США сказав, що поки не знайомий із деталями, однак вважає, що такі дії були б дуже поганими.