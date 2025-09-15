Кульмінація близько, – пастор Трампа застеріг про Третю світову війну
- Духовний радник Дональда Трампа, Марк Бернс, вважає, що світ на межі Третьої світової війни, якщо не зупинити Росію в Україні.
- Бернс вказав на об'єднання Китаю, Індії, Північної Кореї та Росії проти Заходу.
Духовний радник Дональда Трампа вважає, що світ стоїть на межі Третьої світової війни. Марк Бернс пояснив, що їй запобігти можна лише, зупинивши росіян в Україні.
В інтерв'ю "Еспресо" пастор Трампа підкреслив, що зараз відбувається формування нової "вісі зла". Китай, Індія, Північна Корея та Росія об'єдналися для протистояння із Заходом. Марк Бернс висловив жаль з приводу того, що серед цього кубла є особистий друг американського президента – Нарендра Моді, передає 24 Канал.
Що сказав Бернс про ризик Третьої світової?
За словами Бернса, події наближаються до кульмінації. Якщо не зупинити Росію в Україні зараз, доведеться це робити в Молдові чи країнах Балтії, що автоматично активує статтю 5.
Пастор зазначив, що подбав про те, аби президент Трамп і його оточення мале чітке уявлення про те, що він побачив на власні очі в Україні.
Духовний радник наголосив, що Україна належить Україні і ніколи не належатиме Росії.
Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву Бернса. Чиновник зазначив, що Третя світова війна вже триває – у гібридній формі. "Дехто може сказати, що для неї бракує бойових зіткнень на території країн НАТО та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але ж до цього все йде, якщо цей "потяг не зупинити".
Нагадаємо, що Марк Бернс кілька разів бував в Україні. Вперше він приїхав сюди навесні. Тоді пастор відвідав Бучу. Побачене і почуте про російські злочини глибоко вразило духівника. Він закликав США надати Києву військову допомогу.
Також Бернс приїхав в Україну на День Незалежності, під час офіційного святкування якого був нагороджений орденом.
Як зменшити шанси на Третю світову?
Агресія Росії проти сусідів показує, що Путін може втягнути світ у третю світову війну. Європі важливо зробити правильний вибір. Про це 24 Каналу сказав професор Чарлстонського університету Дерін Гердес. Він наголошує: немає ознак, що Росія зупиниться. Європа повинна правильно відповісти – і вона вже це робить, почавши переозброєння та збільшивши витрати на закупівлю зброї.
Ніхто не знає, яким буде конфлікт із Росією – локальним чи масштабним. Це залежить від дій Заходу. Якщо Європа й далі намагатиметься лише умиротворити Кремль, ризик війни зросте. Якщо ж тиск буде рішучим, шансів на ескалацію стане менше.