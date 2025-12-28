Тривала понад годину: у Кремлі розповіли деталі розмови Трампа і Путіна
- Розмова Трампа і Путіна тривала годину та 15 хвилин.
- Лідери обговорили можливість врегулювання війни в Україні, включаючи створення робочих груп та перспективи економічного співробітництва.
Президент США Дональд Трамп 28 грудня провів розмову з диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала годину та 15 хвилин.
Зазначається, що контакт ініціював американський лідер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.
Що відомо про розмову Трампа і Путіна?
За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Путін і Трамп нібито дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що тимчасове перемир'я призведе лише до затягування війни в Україні. Окрім цього, президент США визнав, що ця ситуація виявилася для нього найважчою, порівняно з іншими війнами.
Тоді як Путін погодився з пропозицією Трампа продовжити роботу з врегулювання війни в рамках робочих груп, що наразі створюються. Він зазначив, що про параметри робочих груп щодо України стане відомо на початку січня.
Трамп заявив про необхідність якнайшвидше завершити війну. Сторони домовилися ще раз поговорити телефоном за підсумками зустрічі президента США з Володимиром Зеленським.
Американський лідер також буцімто уважно вислухав російські оцінки перспектив виходу на домовленості та заявив про виняткові перспективи економічного співробітництва США з Росією у разі завершення війни в Україні.
Однак Кремль знову висунув свої неприпустимі вимоги. Путін закликав Київ "не зволікаючи" прийняти рішення щодо Донбасу з урахуванням ситуації, що складається на фронті. Наостанок сторони обмінялися новорічними привітаннями та побажали щастя народам Росії та США.
Зустріч Зеленського і Трампа: що варто знати?
Володимир Зеленський вже прибув до Маямі для особистої зустрічі з Дональдом Трампом для обговорення мирного плану, який включає територіальні питання. До переговорів з боку України долучаться Рустем Умєров, Олексій Соболев, Андрій Гнатов, Олександр Бевз та Сергій Кислиця.
Зазначається, що десятки людей зібралися на мосту до Мар-а-Лаго в Маямі з українськими прапорами для підтримки Зеленського та України. Активісти закликають адміністрацію Трампа підписати Договір про взаємну оборону з Україною та вимагають від Росії повернути 20 тисяч викрадених українських дітей.
Однак Дональд Трамп закликав ООН бути активнішою в досягненні миру в Україні, критикуючи її за недостатню залученість. Він вкотре наголосив, що США завдяки йому посприяли врегулюванню конфліктів у світі, зокрема між Таїландом і Камбоджею.