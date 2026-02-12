У Туреччині на пляжі знайшли БпЛА: він належить Росії

На півночі Туреччини, у провінції Орду, виявили безпілотник, За проведеними оцінками, цей дрон належить Росії.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Що кажуть у турецькому Міноборони про російський безпілотник?

У Міністерстві національної оборони Туреччини зазначили, що БпЛА був виявлений на пляжі в районі Юньє чорноморської провінції Орду ще 10 лютого 2026 року. 11 лютого на місце події були направлені сили спецпризначення.



Російський безпілотник виявили на пляжі у Туреччині / Фото Hurriyet

Зрештою турецьке міністерство вказало на приналежність дрона Росії. На самому безпілотнику вибухівка була відсутня.

БпЛА, який не містив вибухівки та, за оцінками, належить Росії, був переданий до поліційного відділу Юньє для експертизи,

– зазначили у Міноборони Туреччини.

Де ще виявляли російські БпЛА нещодавно?