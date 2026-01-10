Навіть не терор мирного населення: ISW назвав реальну мету запуску "Орешника" по Україні
- Росія застосувала ракету "Орешник", щоб зірвати надання Україні безпекових гарантій.
- Інститут вивчення війни вважає це частиною стратегії ядерного залякування.
Росія застосувала проти України ракету "Орешник" з метою психологічного тиску на західні країни. У Кремлі прагнуть будь-якими способами зірвати надання Києву безпекових гарантій з боку Європи й США.
Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 9 січня, подробиці передає 24 Канал.
До теми "Орешником" показово вдарили близько до кордону ЄС, це однакова загроза для всіх, – Зеленський
Яка мета удару "Орешником"?
Російське Міноборони заявило, що удар "Орешником" був відповіддю на нібито українську атаку дроном на резиденцію Путіна у Валдаї. Важливо зазначити: ЦРУ та ISW встановили, що жодної атаки на резиденцію не було.
Натомість реальна мета удару – ядерний шантаж і залякування Заходу, щоб не допустити розгортання військ "Коаліції охочих" на заході України в рамках майбутніх гарантій безпеки. До того ж Кремль уже неодноразово називав такі війська "законною ціллю".
Експерти вважають, що удар по Львівській області 9 січня був здійснений навмисно. Таким способом Кремль прагнув продемонструвати Заходу власні військові "можливості".
Зауважте! В ISW розцінюють цю атаку як черговий елемент російської стратегії ядерного залякування, спрямованої на те, щоб відмовити західні держави від розміщення своїх військових в Україні.
Аналітики нагадують, що 6 січня у Парижі країни так званої "Коаліції охочих" домовилися про можливість направлення контингентів після припинення вогню – у межах майбутніх гарантій безпеки для України.
У ISW зазначають, що застосування ракети "Орешник", здатної нести ядерну боєголовку, по об'єкту на заході України є прямим сигналом саме цій коаліції. Йдеться про спробу стримати потенційне розгортання іноземних сил, яке, ймовірно, відбувалося б у західних регіонах країни.
Аналітики також нагадали, що вперше Володимир Путін демонстративно використав "Орешник" по Дніпру в листопаді 2024 року – як відповідь на удари України ракетами ATACMS і Storm Shadow. Тоді Москва так само намагалася залякати Захід і вплинути на масштаби військової підтримки України.
Більше про атаку "Орешника" по Львівщині
У ніч на 9 січня Львівську область атакувала російська гіперзвукова ракета "Орешник". Місцеві повідомляли про щонайменше 6 потужних вибухів.
Влучивши у цех державного підприємства, ракета серйозно пошкодила бетонні конструкції, спричинила кратери та пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Через атаку спрацювала автоматична система безпеки газу, що призвело до тимчасового припинення газопостачання для 376 абонентів у селищі Рудно.
Повітряні сили повідомили, що балістична ракета середньої дальності була випущена з полігону Капустин Яр у Росії й рухалася зі швидкістю близько 13 000 кілометрів на годину.