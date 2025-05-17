Макрон впевнений, що Трамп не залишить без реакції удар Росії по автобусу в Сумах

На наступний день після прямих переговорів Росії та України окупанти вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині. Загинуло багато людей. Еммануель Макрон впевнений, що Трамп відреагує на цинізм Путіна.

Внаслідок удару по мікроавтобусу загинули 9 людей, ще кілька дістали поранення, передає 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Макрон чекає на реакцію Трампа

Про черговий російський воєнний злочин президент Франції Еммануель Макрон згадав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

На цинізм президента Путіна я вірю – я навіть впевнений – що президент Трамп, якому не байдужа довіра до Сполучених Штатів Америки, відреагує,

– заявив Макрон.

Французький лідер нагадав, що Дональд Трамп вступив на посаду президента США "із благородною амбіцією – досягти миру" і пообіцяв залучити усіх до цього процесу.

Макрон також зазначив, що Путін відмовився від пропозиції Трампа щодо повного припинення вогню на 30 днів.