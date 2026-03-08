Готуються до нової "війни": США та ще 17 країн можуть завдати удару по наркокартелях
- Президент США Дональд Трамп оголосив про створення міжнародної військової коаліції для боротьби з наркокартелями, до якої приєдналися 17 країн Центральної та Південної Америки, а також Карибського басейну.
- Коаліція "Americas Counter-Cartel Coalition" передбачає обмін розвідувальними даними, координацію військових операцій та знищення інфраструктури наркокартелів, при цьому США надаватимуть військову підтримку.
Президент США Дональд Трамп заявив про створення нової міжнародної військової коаліції для боротьби з наркокартелями. До ініціативи вже приєдналися 17 країн Центральної та Південної Америки, а також Карибського басейну.
Ініціатива допоможе боротися із злочинними угрупуваннями в регіоні. Про це пише Reuters.
Дивіться також Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні
Що відомо про коаліцію країн, які будуть боротися з наркокартелями?
За словами Трампа, для стабільного розвитку регіону необхідно "зламати владу картелів і злочинних угруповань", які, на його думку, становлять серйозну загрозу безпеці та стабільності в країнах Західної півкулі. З цією метою було оголошено про створення нової військової ініціативи під назвою "Americas Counter-Cartel Coalition". Як зазначив американський президент, до коаліції вже приєдналися 17 держав Центральної та Південної Америки, а також країн Карибського басейну.
Ми маємо зламати владу картелів і злочинних угруповань. Вони – загроза нашій стабільності, і ми відповімо їм жорсткою силою,
– наголосив Трамп.
У Білому домі заявили, що країни-учасниці готові використовувати військові можливості та інші силові інструменти для боротьби з організованою злочинністю.
Зверніть увагу! Нова коаліція передбачає обмін розвідувальними даними між державами, координацію військових і силових операцій, а також спільні дії для виявлення та знищення інфраструктури наркокартелів і маршрутів наркотрафіку. США, своєю чергою, пропонують союзникам підтримку, зокрема надання військових ресурсів.
В адміністрації США також зазначили, що коаліція може розширюватися, і до неї зможуть приєднатися інші країни. Водночас наразі до ініціативи не долучилися деякі ключові держави регіону, зокрема Мексика, Бразилія, Канада та Колумбія.
Крім того, для управління проєктом Трамп створив нову посаду – спеціального посланця США з питань "Shield of the Americas". Її обійняла Крісті Ноем, яка координуватиме дипломатичну та військову співпрацю в межах нової коаліції.
Що відомо про інтереси Трампа у боротьбі із злочинами пов'язаними з наркотиками?
Трамп неодноразово наголошував на необхідності змін порядку у Латинській Америці для боротьби із наркокартелями. Зокрема, він це яскраво продемонстрував під час спецоперації у Венесуелі та затримання лідера країни Ніколаса Мадуро.
Крім того, Дональд Трамп не виключає зміну режиму на Кубі. Проте, США не планують військову операцію та розглядають можливість "переманити" когось з кубинського уряду на свій бік.
Також у січні Дональд Трамп анонсував удари по Мексиці в рамках боротьби з наркокартелями. За його словами, вони "фактично керують" країною.