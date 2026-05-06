Відповідь на наступ окупантів: Україна посилила "середні удари" по тилах Росії, – Reuters

Українські військові значно збільшили кількість ударів безпілотниками середньої дальності по російських силах. Це підкреслює зростання можливостей армії України на тлі війни з Росією.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Чому Україна посилила "середні удари" по Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що кількість ударів на відстані понад 20 кілометрів у квітні подвоїлася порівняно з березнем і зросла вчетверо проти лютого.

І їх буде ще більше. Це пріоритетна сфера,

– сказав Зеленський.

Журналісти Reuters написали, що Україна дедалі активніше використовує удари середньої дальності для ураження логістичних центрів, скупчень військ і систем протиповітряної оборони противника на десятки кілометрів за лінією фронту. Такий підхід дозволяє компенсувати нестачу особового складу та посилювати тиск на тилові ресурси Росії.

У Міністерстві оборони України повідомили, що лише у квітні було завдано понад 160 ударів на глибину 120 – 150 кілометрів. Серед цілей – понад 65 логістичних об'єктів і складів боєприпасів, 33 пункти управління безпілотниками та майстерні, а також 17 командних пунктів.

"Ми завдаємо ударів по ресурсах, порушуємо постачання і знижуємо інтенсивність обстрілів та мобільність військ. Квітневі удари – це системна кампанія з виснаження Росії", – заявили у Міноборони.

Активізація атак відбувається на тлі посилення російського наступу на Сході України, де окупаційні війська намагаються захопити всю територію Донецької області.

Паралельно Україна розширює удари по об'єктах у глибокому тилу Росії. Зокрема, останніми тижнями фіксувалися атаки по морському порту та нафтопереробному заводу в місті Туапсе, що супроводжувалися пожежею та розливом нафти.

Також Зеленський повідомив про удари по військово-промислових об'єктах у місті Чебоксари, розташованому приблизно за 1 500 кілометрів від України. За його словами, для цього використовували крилаті ракети "Фламінго" українського виробництва.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що у квітні українські підрозділи уразили 25 систем протиповітряної оборони та 13 радіолокаційних і радіоелектронних систем. За його словами, це необхідно для створення умов для подальших далекобійних ударів.

Послідовне та регулярне знищення систем ППО на оперативному рівні відкриває коридори для нарощування глибоких ударів по об'єктах військово-промислового та енергетичного секторів,

– зазначив майор.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив в етері 24 Каналу, що НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" у Ленінградській області, який атакували ЗСУ вночі 5 травня, є важливим для Володимира Путіна. Адже російський диктатор отримує великі гроші від цього об'єкта через певний механізм і атакувати НПЗ було доволі складно.

Де ще були удари по Росії нещодавно?

СБУ та Сили оборони 5 травня завдали удару по НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та станції "Кіріші" у Ленінградській області, спричинивши пожежі. Такі операції є частиною системної роботи зі зниження економічного та військового потенціалу Росії.

У Чебоксарах у Чувашії зафіксовано влучання ракети FP-5 "Фламінго" по заводу "ВНІІР-Прогрес". Це підприємство виробляє навігаційні модулі для БпЛА та балістики.

Міністерство оборони Росії заявило, що в період з 20:00 4 травня до 07:00 5 травня російська ППО нібито перехопила та знищила 289 безпілотників літакового типу. Під удар потрапили десятки областей, включно з Московським регіоном і глибоким тилом.