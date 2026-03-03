Наступна фаза буде ще жорстокішою, – Рубіо анонсував найсильніші удари США по Ірану

Наступна фаза військової операції США проти Ірану буде ще жорстокішою. Американські військові готують нові удари проти режиму в Тегерані.

Відповідну заяву у понеділок, 2 березня, зробив державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання журналістів про наступні кроки Вашингтону.

Як США діятимуть далі?

Держсекретар США назвав необхідною військову операцію проти Ірану, оскільки, на його думку, через 1 – 1,5 роки Тегеран перетнув би межу, і мав би так багато ракет малої дальності та БпЛА, що ніхто не зміг би нічого з цим вдіяти.

Вони могли б взяти в заручники весь світ,

– заявив він.

За його словами, головною місією США у цій операції є знищення іранських балістичних ракет і можливостей їхнього виробництва, а також "усунення загрози, яку їхній військово-морський флот становить для судноплавства".

"Я не збираюся розкривати подробиці наших тактичних зусиль, але найважчі удари від американських військових (по Ірану – 24 Каналу) ще попереду. Наступна фаза буде ще більш жорстокою", – наголосив Марко Рубіо.

Про які успіхи повідомляють?

Центральне командування ЗС США, яке керує операціями на Близькому Сході, повідомило про знищення 11 іранських військових кораблів, які до початку операції проти Ірану 28 лютого перебували в Оманській затоці.

Президент Дональд Трамп заявляв, що нове керівництво Ірану запропонувало йому відновити переговори стосовно ядерної програми. Він закликав Тегеран здатися та якомога швидше почати діалог з Вашингтоном.

Також американський президент не заперечує можливість введення військ США до Ірану у разі необхідності. За його словами, операція на Близькому Сході посприяла ліквідації низки ключових осіб режиму.

До слова, иконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що найімовірніше конфлікт закінчиться паузою – сторони оголосять про перемогу, а ситуація знову загостриться через кілька років.