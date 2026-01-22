Занадто навіть для нього, – експерт пояснив, чому Трамп відмовився від анексії Гренландії

Американські видання Axios та The New York Times повідомили, що угода щодо Гренландії, яку схвалив Дональд Трамп, не передбачає передачу острова Сполученим Штатам. Американці будуть лише будувати там військові бази та створюватимуть оборонні зони. На таке рішення Вашингтон могли підштовхнути кілька факторів.

Про це 24 Каналу розповів експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що мовиться і про внутрішню реакцію на ідею, і про реакцію Європи. Америці не логічно втрачати своїх європейських союзників, адже тоді вони можуть укласти союз з іншим геополітичним гравцем.

Дивіться також Стубб сумнівається, що Росія погодиться на 20-пунктний мирний план

Чому Трамп відмовився від ідеї анексії Гренландії?

Експерт з публічних комунікацій зазначив, що ідею з анексією Гренландії не підтримали всередині країни (і не тільки), саме тому президенту США запропонували вихід з цієї історії без втрати репутації.

Гренландія – це надто екстравагантна історія навіть для Трампа. Головний фактор – непопулярність ідеї. Крім того, (після озвучення намірів Трампа, – 24 Канал) Європа поставила на паузу торгівельну угоду зі США. Третє – в США є нагальніші потреби, в чому могли переконати Трампа,

– пояснив він.

За словами Богданова, якщо детальніше розглянути реакцію Європи, то очевидно, що намірами щодо Гренландії Трамп фактично штовхав її "в обійми" Китаю. І Пекін, і європейські країни є прихильниками концепції легітимності – вони не порушують офіційно визнані кордони. Тому через рішення Трампа Китай міг піти на зближення з Європою.

Довідка. Трамп та генсек НАТО Марко Рютте провели зустріч та сформували основу угоди щодо Гренландії. Президент США також повідомив, що він не вводитиме мита, які мали набути чинності з 1 лютого.

Експерт з публічних комунікацій додав, що якщо Марко Рубіо вдасться переконати президента США, що Європа є природним союзником Вашингтону, то їм вдасться відновити відносини. Адже вони мають спільну мету – нейтралізація Росії та приборкання Китаю. Тому сваритись через Гренландію було б нерозумно.

Що передувало угоді щодо Гренландії?