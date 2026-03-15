Поки Орбан очолює Угорщину, Україна не вступить до ЄС, – глава МЗС Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що влада країни робить усе можливе, щоб "не допустити Угорщину до війни в Україні" та не надає ані військової, ані фінансової допомоги. Він заявив, що Україна має намір встановити фактично маріонеткову владу в Будапешті.

Таку позицію він озвучив під час "Маршу миру" у Будапешті. Про це повідомляє Mandiner.

Дивіться також На мітингу Орбана експолонений, якого Сійярто забрав з Москви, побажав смерті Зеленському

Що наговорив Сіярто про Україну?

Під час виступу Сіярто звернувся до історії угорського національного руху та цинічно згадав Угорську революцію 1848 року, яка була частиною "Весни народів". Він заявив, що тоді угорці прагнули миру і свободи, і ці ж цінності залишаються нині.

Через 178 років після подвигів молоді в березні (1848 року, – 24 Канал) Угорщина знову перебуває під тиском війни і зовнішнім шантажем,

– сказав він.

Довідка: У березні 1848 року почалася революція в Угорщині, яка була тоді частиною Австрійської імперії. Угорці домоглися автономії від Австрії, а у 1849 навіть оголосили незалежність. Однак через втручання у бойові дії Російської імперії, Угорщина була приречена на поразку перед Віднем.



Парадоксально, але угорці вели війну не лише з австрійцями, а й з іншими народами, які не хотіли ставати частиною незалежної Угорщини – хорватами, сербами і румунами. 15 березня в Угорщині є національним святом, що посилається саме на події революції.

"Мільйони стають жертвами руйнувань, руйнування та відкрите полювання відбуваються на вулицях сусідньої країни. Понад чотири роки щодня нас хочуть втягнути у війну", – заявив Сіярто.

Він наголосив, що Будапешт розглядає війну як конфлікт, до якого Угорщина не має ніякого відношення.

Поки Віктор Орбан є прем'єр-міністром, гроші угорців в Україну не везуть, і Україна ніколи в житті не приєднається до Європейського Союзу,

– сказав міністр.

Він вважає, що вступ України у ЄС дорівнює вступу Європи у війну проти Росії. Сіярто зазначив, що "жодна молода людина" не піде на український фронт, говорячи про блокаду євроінтеграції України.

Сіярто також припустив, що найближчим часом тиск на угорський уряд може посилитися. За його словами, опоненти уряду прагнуть змінити політичну владу в країні.

Він заявив, що Україна і її союзники організували фактичну енергетичну блокаду Угорщини. Київ, за його словами, скоро спробує підірвати Турецький потік.

Довідка: Турецький потік – південна ланка газопроводів Росії у Європу. Його ввели в експлуатацію у 2020 році. Як і Північні потоки, цей трубопровід побудований в обхід України. Туреччина змогла купувати російський газ без транспортування через територію України.

Передвиборна кампанія Орбана будується на ненависті до України