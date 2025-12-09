Задовго до Путіна було розуміння, що Україна не вступить до НАТО, – Трамп
- Дональд Трамп зазначив, що неможливість вступу України до НАТО була очевидною задовго до вимог Володимира Путіна.
- Трамп пригадав, що Зеленський на першій зустрічі з Путіним висловив дві речі, що звучали нібито "не дуже приємно".
Дональд Трамп стверджує, що неможливість вступу України до НАТО нібито була очевидна ще до Володимира Путіна. Крім того, американський лідер пригадав першу зустріч Володимира Зеленського з російським диктатором.
Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента США для Politico.
Що сказав Трамп про вступ України до НАТО?
Дональд Трамп заявив, що раніше нібито було очевидно, що Україна навряд чи вступить до НАТО. Він наголосив, що це розуміння існувало задовго до відповідних вимог Володимира Путіна.
Це завжди було так, задовго до Путіна… А зараз вони почали наполягати,
– заявив Трамп.
Також американський лідер пригадав першу зустріч президентів України та Росії. Тоді Володимир Зеленський нібито одразу назвав два пріоритети України, серед яких було й членство в Альянсі.
Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу повернення Криму, і ми будемо членами НАТО",
– сказав президент США.
Трамп вважає, що ті слова Зеленського прозвучали нібито "не дуже приємно".
Вступ України до НАТО: останні новини
Генсек НАТО Марк Рютте, на тлі оприлюднення мирного плану США, заявляв, що питання, пов'язані з Альянсом у мирній угоді щодо України, розглядатимуть окремо
Україна повідомила НАТО, що не погодиться на двозначні гарантії безпеки. Очільник МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що домовленості мають бути конкретними й взаємними.
Раніше повідомлялось, що НАТО й надалі готове до вступу України, однак рішення потребує одностайної підтримки всіх союзників.