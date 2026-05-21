Литва заявила, що дрон, який розбився на території країни, був українським

У Міністерстві оборони країни визнали, що дрон, який залетів у повітряний простір, належав Україні. Він був знайдений 17 травня в Утенському районі.

Подальше розслідування ситуації триває. Про це повідомляє LRT.

Що відомо про інцидент з дроном?

Національний центр управління кризовими ситуаціями (НКВЦ) повідомив про бойовий дрон, знайдений у селі Самане в районі Утена 17 травня ввечері. У відомстві що зазначили, що за інформацією Литовських збройних сил, радари не зафіксували безпілотник. Вільмантас Віткаускас, голова НКВЦ, заявив, що БпЛА впав на територію країни.

Вибухівку, яка знаходилась в дроні, вдалося нейтралізувати на місці інциденту. Міністр національної оборони Робертас Каунас підтвердив, що в неділю, 17 травня, в районі Утена був знайдений БпЛА.

Так, це збитий з курсу український безпілотник. Розслідування триває,

– заявив Каунас.

Після інциденту президент Гітанас Науседа організував зустріч з міністром оборони. Литовський президент визнав, що система попередження про дрони працює недостатньо ефективно.

Останнім часом все частішими стають випадки, коли Росія перенаправляє українські безпілотники в країни Балтії та Фінляндію. Внаслідок таких дій траплялись вибухи БпЛА на території цих країн.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо в розмові з 24 Каналом припускав, що до Латвії цілком могли залетіти й українські дрони. Попри все, на думку експерта важливим є той факт, що латвійські сили не змогли збити ці повітряні цілі, а це демонструє, що, окрім України, ніхто не може бути кращим гарантом безпеки для багатьох держав Заходу. На думку військового оглядача, подібні ситуації у країнах Балтії чи на Близькому Сході демонструють, що люди не готові до умов сучасної війни.

