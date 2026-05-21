Литва заявила, що дрон, який розбився на території країни, був українським
- Литва підтвердила, що дрон, який розбився в Утенському районі, належав Україні.
- Президент Литви Гітанас Науседа організував зустріч з міністром оборони у зв'язку з інцидентом.
У Міністерстві оборони країни визнали, що дрон, який залетів у повітряний простір, належав Україні. Він був знайдений 17 травня в Утенському районі.
Подальше розслідування ситуації триває. Про це повідомляє LRT.
Що відомо про інцидент з дроном?
Національний центр управління кризовими ситуаціями (НКВЦ) повідомив про бойовий дрон, знайдений у селі Самане в районі Утена 17 травня ввечері. У відомстві що зазначили, що за інформацією Литовських збройних сил, радари не зафіксували безпілотник. Вільмантас Віткаускас, голова НКВЦ, заявив, що БпЛА впав на територію країни.
Вибухівку, яка знаходилась в дроні, вдалося нейтралізувати на місці інциденту. Міністр національної оборони Робертас Каунас підтвердив, що в неділю, 17 травня, в районі Утена був знайдений БпЛА.
Так, це збитий з курсу український безпілотник. Розслідування триває,
– заявив Каунас.
Після інциденту президент Гітанас Науседа організував зустріч з міністром оборони. Литовський президент визнав, що система попередження про дрони працює недостатньо ефективно.
Останнім часом все частішими стають випадки, коли Росія перенаправляє українські безпілотники в країни Балтії та Фінляндію. Внаслідок таких дій траплялись вибухи БпЛА на території цих країн.
Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо в розмові з 24 Каналом припускав, що до Латвії цілком могли залетіти й українські дрони. Попри все, на думку експерта важливим є той факт, що латвійські сили не змогли збити ці повітряні цілі, а це демонструє, що, окрім України, ніхто не може бути кращим гарантом безпеки для багатьох держав Заходу. На думку військового оглядача, подібні ситуації у країнах Балтії чи на Близькому Сході демонструють, що люди не готові до умов сучасної війни.
Що відомо про російські спроби дестабілізувати країни Балтії?
- Литва вже заявила про підготовку укриттів для цивільного населення. Також в країні планують удосконалити систему сповіщень про повітряні тривоги.
- У сусідній Латвії вже три дні підряд лунає сигнал повітряної тривоги. Армія країни заявляє, що разом із союзниками по НАТО готова негайно реагувати на потенційні загрози. Нещодавно вона посилила східний кордон. У Ризі розробляють рекомендації щодо дій у разі небезпеки.
- Нагадаємо, що на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя повторив кремлівські фейки про нібито підготовку атак українських дронів із країн Балтії. У відповідь представниця Латвії назвала ці твердження абсолютною брехнею.