Через масовану атаку на Київ: фон дер Ляєн поговорила із Зеленським і Трампом
- Урсула фон дер Ляєн провела телефонні розмови з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом через атаку на Київ, яка зачепила офіс ЄС.
- Фон дер Ляєн наголосила на необхідності переговорів з Володимиром Путіним і підкреслила важливість оборонного інструменту SAFE для ЗСУ.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 28 серпня поговорила телефоном з українським та американським президентами – Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Відповідні контакти стосувалися атаки Росії на Київ, під час якої зокрема, вдарили по офісу Представництва ЄС в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х.
Дивіться також Поки світ шукає миру, Росія відповідає ракетами: реакції ЄС, НАТО та світових лідерів на атаку
Про що заявила фон дер Ляєн?
Урсула фон дер Ляєн повідомила про телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а згодом і з Дональдом Трампом. Причиною телефонних дзвінків вона назвала масований удар по Києву, через що постраждав офіс ЄС.
Вона наголосила, що Володимир Путін зобов'язаний "сісти за стіл переговорів".
Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза,
– ідеться у повідомленні.
За її словами, Європа повністю відіграє свою роль у відповідному контексті. Ідеться про оборонний інструмент SAFE, який, на думку президентки Єврокомісії, стане надзвичайно важливим для зміцнення української армії.
Також вона назвала останню атаку на Київ найбільш смертоносною з липня. Вона запевнила, що ЄС продовжить "чинити максимальний тиск на Росію" через агресію, зокрема анонсувала представлення нового пакета санкцій.
Що відомо про атаку на Київ?
Росія здійснила масований удар по Києву в ніч на 28 серпня. Є наслідки на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
Також у Києві, крім будівлі представництва Євросоюзу, постраждав офіс Британської Ради. Сибіга закликав світових лідерів відреагувати на черговий масований обстріл, яким Росія грубо порушила Віденську конвенцію.
Відомо, що під час пошуково-рятувальної операції працівники ДСНС продовжують виявляти тіла загиблих. Ворожий удар забрав життя вже 18 людей. Це інформація станом на 14:51. Загинули, зокрема, четверо дітей.