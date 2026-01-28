"Скажіть "ні" підтримці України": в Угорщині показали петицію, яку розсилатимуть перед виборами

Уряд Угорщини оприлюднив текст петиції, яку найближчим часом планують надіслати виборцям. Людей закликатимуть висловитися проти фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу в наступні роки.

Про намір запустити таку ініціативу Віктор Орбан заявив ще 16 січня, відкрито апелюючи до електорату та пропонуючи йому виступити проти європейського фінансування України. Зразок відповідного документа оприлюднили в соцмережах угорського уряду 27 січня.

Яким буде текст петиції?

На бланку петиції зображено президента України Володимира Зеленського з простягнутою рукою, поруч – глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер, які, за задумом авторів, нібито заохочують "наповнити" цю руку грошима.

У тексті стверджується, що Україну планують прийняти до ЄС упродовж чотирьох років і що в статусі члена Союзу вона нібито отримає близько 800 мільярдів доларів.



Зразок антиукраїнської петиції від уряду Угорщини / Скриншот із соцмережі

Також петиція містить твердження, що Брюссель готується не лише постачати зброю, а й фактично вступити у війну на боці України, перекладаючи фінансовий тягар на європейців, зокрема угорців. Автори документа заявляють, що Україна, мовляв, ніколи не поверне отриману допомогу, а європейські кошти будуть вилучені з бюджетів країн ЄС.

Окремо зазначається, що в Угорщині нібито скасують 13-ту і 14-ту пенсії, підвищать податки та тарифи на комунальні послуги, а зекономлені гроші "відправлять в Україну".

У петиції пропонується відзначити одну або кілька з трьох позицій:

заперечення подальшого фінансування війни;

відмову оплачувати функціонування української держави;

незгоду з підвищенням тарифів через війну.

Заповнений бланк можна буде безкоштовно надіслати до 23 березня 2026 року. Менш ніж за місяць після цього, 12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких партія Віктора Орбана вперше за багато років може втратити більшість.

