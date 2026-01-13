"Росія буде розв'язувати проблеми воєнним шляхом": Небензя в ООН вибухнув погрозами у бік Києва
- Василь Небензя пригрозив, що Росія розв'язуватиме проблеми воєнним шляхом, поки Україна не погодиться на умови, вигідні Росії.
- Небензя без доказів звинуватив ЗСУ в ударах по цивільній інфраструктурі та людях, заявивши про теракт у Херсонській області.
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідань Ради Безпеки вкотре пригрозив Україні, вимагаючи прийняти задовільні для Росії вимоги щодо закінчення війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські видання "ТАСС" та "РИА Новости".
Як Небензя пригрозив Україні?
Російський дипломат цинічно заявив в ООН, що умови мирних переговорів для Києва погіршуватимуться "з кожним днем", і що на кожну "підступну атаку" на мирне населення Росії нібито буде "жорстка відповідь".
Росія розв'язуватиме проблеми військовими методами, поки Зеленський не прийде до тями й не погодиться на реалістичні умови переговорів,
– пригрозив він.
Василь Небензя без жодних доказів намагався довести, що ЗСУ "цілеспрямовано" б'ють по цивільній інфраструктурі та людях, і заявив про теракт у Хорлах Херсонської області, назвавши його "особливо цинічним".
"Росія не піддає обстрілам мирних громадян. Захід ігнорує цілеспрямовані удари Києва по мирних об'єктах та цивільному населенню", – додав постпред Росії в ООН.
Деталі засідання ООН
Нагадаємо, Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через застосування Росією гіперзвукової ракети "Орешник" під час нічної атаки на Україну 9 січня, що підтвердило й оборонне відомство країни.
Представники США, Франції та Великої Британії в ООН офіційно засудили Росію, підкреслюючи необхідність деескалації та підтримки України в її праві на самооборону, захист, територіальну цілісність та суверенітет.
Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що великомасштабні авіаудари Росії по цивільних об’єктах та інфраструктурі по всій країні призвели до жахливих рівнів руйнувань та страждань.