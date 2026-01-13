"Росія буде розв'язувати проблеми воєнним шляхом": Небензя в ООН вибухнув погрозами у бік Києва

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідань Ради Безпеки вкотре пригрозив Україні, вимагаючи прийняти задовільні для Росії вимоги щодо закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські видання "ТАСС" та "РИА Новости".

Як Небензя пригрозив Україні?

Російський дипломат цинічно заявив в ООН, що умови мирних переговорів для Києва погіршуватимуться "з кожним днем", і що на кожну "підступну атаку" на мирне населення Росії нібито буде "жорстка відповідь".

Росія розв'язуватиме проблеми військовими методами, поки Зеленський не прийде до тями й не погодиться на реалістичні умови переговорів,

– пригрозив він.

Василь Небензя без жодних доказів намагався довести, що ЗСУ "цілеспрямовано" б'ють по цивільній інфраструктурі та людях, і заявив про теракт у Хорлах Херсонської області, назвавши його "особливо цинічним".

"Росія не піддає обстрілам мирних громадян. Захід ігнорує цілеспрямовані удари Києва по мирних об'єктах та цивільному населенню", – додав постпред Росії в ООН.

Деталі засідання ООН