Хочу нагадати, що це друге застосування Росією балістичної ракети "Орешник" на території України. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми "Орешник" призначався не нам: який насправді сенс атаки на Львівщину

Що Росія показує ударами "Орешником"?

Вперше Росія застосувала цю зброю 21 листопада 2024 року в Дніпропетровській області. Як у 2024 році, так і зараз ці удари відбувалися на хвилі важливих рішень щодо російсько-української війни. У 2024 році вирішувалося питання про надання дозволу союзниками Україні щодо далекобійної зброї і рішення тодішньої адміністрації США Джозефа Байдена про передачу Україні ракет Tomahawk.

Зараз це відбулося на тлі зустрічі "Коаліції охочих" і представників України та США з подальшим підписанням Паризької декларації про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню. А також, як заявив представник президента США Стів Віткофф на брифінгу в Парижі, "завершено роботу над протоколом безпеки для України".

Тому ми можемо зробити висновки, що такими діями як у 2024 році, так і зараз Росія показує своє повне небажання припинити війну проти України. Вона максимально ескалює ситуацію, перевівши її до кордонів ЄС і НАТО.

Що нам дасть засідання Радбезу ООН?

Тепер щодо засідання Радбезу ООН 12 січня і чого від нього чекати. Зазначу, що Україну відразу підтримали члени Радбезу – Велика Британія, Греція, Данія, Латвія, Ліберія і Франція.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна хотіла б очікувати від Радбезу ООН не тільки чергового засудження російських воєнних злочинів, а й конкретних кроків для припинення війни та примусу Росії до справедливого і довготривалого миру на основі принципів Статуту ООН.

Зазначу, саме мандатом з врегулювання і запобігання конфлікту був наділений основний інститут ООН під час свого створення після Другої світової війни в 1945 році.

Додатково додам, що за час війни Росії проти України з 2014 року Генасамблея ООН прийняла низку резолюцій засуджувального характеру, які ніяк не вплинули на дії Росії. Також нагадаю, що під час повномасштабного нападу 24 лютого 2022 року Радбез ООН ніяк не могла прийняти резолюцію щодо дій Росії. Адже не забуваємо, що Росія є постійним членом Радбезу з правом вето, яка може заветувати будь-яке рішення, чим вона і користується.

Тому, з огляду на всю нинішню складність на геополітичному рівні, як правильно зауважив президент Франції Емануель Макрон, сучасний світ став "некерованим", "колишні міжнародні правила відступили, а співпраця між країнами ослабла". На зміну цьому прийшли спроби великих держав розділити світ між собою.

З огляду на це, така світова інституція як ООН і її основний орган не можуть забезпечити виконання свого мандата – забезпечення миру і безпеки.

Зауважу, що традиційною позицією завжди вважалося, що ООН є єдиною універсальною організацією світової спільноти, найвищим носієм і хранителем сучасного міжнародного права, що має найвищий моральний авторитет. Але зараз авторитет ООН не просто поставлений під сумнів, а серед світових гравців посилюється думка, що інститут ООН у нинішньому стані себе вичерпав.

Тому очікувати дієвих рішень від засідання Радбезу ООН 12 січня було б дуже оптимістично. Однак фіксувати агресивні, геноцидні дії Росії на рівні такого світового майданчика обов'язково потрібно. Це виводить питання на світовий рівень і дозволяє надалі напрацьовувати юридичну базу для належного врегулювання російсько-української війни і забезпечення відповідних гарантій безпеки.