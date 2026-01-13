Те саме буде з Іраном: військовий розкрив, як Росія підставила Венесуелу
- Росія продала Венесуелі нефункціональні системи ППО, які не були інтегровані в єдину систему.
- Тепер пропагандисти намагаються виправдатися за те, що їхня зброя не мала належного супроводу, а персонал не був навчений.
Дональд Трамп намагається зберегти відкритий зв'язок з Володимиром Путіним, але один за одним забирає союзників російського диктатора. Спершу США затримали очільника Венесуели, а тепер можуть взятися за Іран.
Таку думку 24 Каналу висловив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець, зауваживши, що Америка невипадково обрала саме цю стратегію. Вона полягає в тому, що потрібно послабити союзників, аби знищити свого противника.
Як Росія підставила Венесуелу?
Упродовж багатьох десятиліть Венесуела була головним та єдиним союзником Росії у Латинській Америці. Але Кремль не зробив нічого, щоб захистити Ніколаса Мадуро.
Видання Wall Street Journal опублікувала справжню сенсацію про те, чому у Венесуелі не спрацювала жодна російська система ППО, яку купували за мільярди доларів. Виявилося, що вони багато в чому були нефункціональні, не вистачало окремих елементів управління.
Ба більше, вони не були поєднані в єдину систему та не підключені до радарів. Тобто Москва продала старий мотлох своїм союзникам, не забезпечила його технічний супровід і не контролювала їхнє використання,
– наголосив Тарас Березовець.
При цьому кремлівська пропаганда до останнього дня переконувала, що з Мадуро нічого не станеться, бо він нібито захищений якимись таємними домовленостями між Путіним і Трампом.
"Я переконаний, якщо США завдадуть удару по Ірану, то ми побачимо таку саму ситуацію. Весь той мотлох, який Москва продавала своїм союзникам, не мав потрібної технічної підтримки. У випадку з Венесуелою багато в чому відбувався саботаж. Думаю, так само буде з Іраном", – додав Березовець.
Зверніть увагу! З кінця грудня 2025 року в Ірані тривають протести. Передумовою стала економічна криза, а ключовою метою є повалення режиму Ісламської Республіки. Людям жорстоко протистоять силовики. Уже відомо про понад 500 загиблих і близько 11 тисяч затриманих.
Як виправдовуються росіяни?
Кремлівські пропагандисти переконують, що росіян нібито не допускали до системи ППО у Венесуелі. Вони нібито займалися лише навчанням військових. Насправді це повна нісенітниця, адже Кремль повинен забезпечувати обслуговування того обладнання, яке продає.
До речі, Мадуро хизувався нібито 5 тисячами ПЗРК російського виробництва, але Wall Street Journal пише, що було лише дві поодинокі спроби з ПЗРК поцілити по американських літаках і гелікоптерах,
– зауважив Тарас Березовець.
Стрільці, які почали застосовувати російські ПЗРК – одразу були знищені. Після цього охочих у венесуельській армії залучити цю зброю – не знайшлося. Це ще одне красномовне підтвердження про те, як росіяни готували бійців до виконання завдань.
Що відбулося у Венесуелі?
США провели масштабну операцію під назвою "Абсолютна рішучість" під час якої викрали президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною. Спершу американські військові завдали ударів по певних об'єктах у столиці країни. Після цього Мадуро з дружиною перевезли до США. Диктатора звинувачують у нарко тероризмі.
Згодом Трамп оголосив про введення надзвичайного стану для того, щоб захистити нафтові доходи Венесуели від арештів та судових процесів. Зараз вони перебувають під контролем США. Їх оцінюють у 2,5 мільярди доларів.
Видання The Washington Post написало, що Росія була готова надати притулок Ніколасу Мадуро, але він переконував, що США не вчинять проти нього жодних дій. Також повідомляли, що Москва може "відмовитися від Венесуели", якщо її влаштують переговори щодо України.