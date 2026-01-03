Витягли просто зі спальні, – CNN розповіли подробиці затримання Мадуро та його дружини
- Американські спецпризначенці затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину в їхньому будинку, операція пройшла без жертв.
- Мадуро планують доставити до Нью-Йорка для висунення звинувачень у федеральному суді.
Американські війська затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес просто в їхньому будинку. Наразі планується перевезення подружжя до Нью-Йорка.
Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела CNN. До будинку Мадуро та Флорес зайшли посеред ночі.
Як відбувалася операція із затримання Мадуро та його дружини?
Уночі в спальню Ніколаса Мадуро та Сілії Флорес зайшли американські військові, які отримали наказ захопити лідера Венесуели. Рейд було здійснено, коли пара спала. Затримання здійснив елітний підрозділ "Дельта", що є частиною армії США. Повідомляється, що жертв і постраждалих внаслідок операції немає.
Дехто з обізнаних джерел розповіли, що до складу команди рейдерів входили агенти ФБР. Наразі вони вирішують, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро доставлять до Нью-Йорка. Там йому висунуть звинувачення у федеральному суді Мангеттена.
Зазначимо! Кілька років спеціалісти працювали над обвинувальним актом проти Мадуро та деяких високопоставлених військових лідерів Венесуели. За словами генеральної прокурорки США Памели Бонді, лідер Венесуели "незабаром зіткнеться з повним гнівом американського правосуддя на американській землі". Мадуро та спільників вважають "міжнародними наркоторговцями".
Що відомо про затримання Ніколаса Мадуро?
Вранці 3 січня у Венесуелі відбулася атака з боку Сполучених Штатів. Під ударом були столичний порт та нібито будинок міністра оборони країни. Мадуро оголосив надзвичайний стан у Венесуелі. Незадовго після цього американські військові провели успішну операцію та затримали лідера Венесуели та його дружину.
Пару звинувачують у змові для боротьби з наркотероризмом та співпраці щодо імпорту кокаїну. Мадуро та його дружині також приписують володіння кулеметами та іншими винищувальними пристроями.
Президент Дональд Трамп розповів, що до того, як затримати Ніколаса Мадуро, операцію ретельно продумали, однак кілька разів відкладали через негоду.