Венесуела звинуватила США у військовій агресії та назвала мету атаки

Президент США Дональд Трамп 3 січня наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі. У Міністерстві закордонних справ Венесуели заявили, що засуджують військову агресію, здійснену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення країни.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Міністерства закордонних справ Венесуели Івана Гіля.

Як у Венесуелі реагують на атаку?

У заяві очільника МЗС мовиться, що відкидає, засуджує та заявляє перед міжнародною спільнотою про вкрай серйозну військову агресію, здійснену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення Венесуели, із завданням ударів по цивільних і військових об’єктах у місті Каракас – столиці Республіки, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.

Метою цього нападу є не що інше, як захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, насамперед нафти й мінералів, у спробі силоміць зламати політичну незалежність держави. Вони не досягнуть успіху,

– каже дипломат.

Уряд Венесуели закликав всі соціальні та політичні сили країни активізувати плани мобілізації й рішуче засудити цю імперіалістичну атаку.

У цьому контексті президент Ніколас Мадуро підписав і наказав виконати Декрет про запровадження стану зовнішньої загрози на всій території країни з метою захисту прав населення, забезпечення повноцінного функціонування республіканських інституцій та негайного переходу до збройної боротьби. "Вся країна має бути мобілізована для відсічі цій імперіалістичній агресії", – резюмували в МЗС.

Що відомо про вибухи у Венесуелі?