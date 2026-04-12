Б'ють рекорди: на виборах в Угорщині стрімко зростає явка

Станом на 11:00 явка на парламентських виборах в Угорщині сягнула 37,98%, суттєво перевищивши показники попереднього голосування. Активність виборців із самого ранку демонструє високий інтерес до виборів.

Очікується, що відсоток явки виборців буде зростати. Про це повідомляє Telex.

Що відомо про явку на виборах в Угорщині?

Явка виборців на парламентських виборах в Угорщині станом на 11:00 досягла 37,98%, що значно перевищує показники попередніх виборів. Ще о 7:00 ранку участь у голосуванні взяли 3,46% виборців – майже вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли цей показник становив 1,8%. Уже за дві години явка зросла до 16,89%, що приблизно на 6% більше, ніж чотири роки тому (10,31%).

Нагадаємо, що обидва ключові кандидати – чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр – вже взяли участь у голосуванні. Напередодні під час фінальних передвиборчих виступів обидва політики висловили впевненість у власній перемозі. Водночас Орбан зазначив, що готовий привітати опонента у разі його перемоги

Також варто зазначити, що всього на території Угорщини працює 10 тисяч, які очікують 7,5 мільйона виборців.

