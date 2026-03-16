Дуже цинічно, – політолог про передвиборчу риторику головного конкурента Орбана

Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує в передвиборчій агітації тему України. Лідер угорської опозиції Петер Мадяр також змушений брати в цьому участь.

Нещодавно Петер Мадяр розкритикував Володимира Зеленського через погрози Віктору Орбану. Він заявив, що жоден "іноземний державний лідер не може погрожувати жодному угорцю". Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що це абсолютно нормальна ситуація.

Що відбувається в Угорщині?

За словами Лісного, Мадяр поступає дуже цинічно, але цілком виправдано. Орбан розкрутив загрозу довкола України і тепер назбирує голоси від людей, які ображені через нашу державу. Мадяр теж "застрибує" на цю тему, аби не втратити свої голоси.

Дорослі люди розуміють, на що можна ображатися, а на що – ні. Але ж виборець в час електорального періоду та емоційного тиску здебільшого перетворюється на дитину, яка все сприймає як їй кажуть. Тому Мадяру нічого не залишалося. Він використовує те, що працює. Все це відбувається на тлі того, що розрив між ним і Орбаном трішки скоротився,

– сказав Лісний.

Зверніть увагу! Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не є союзником Путіна.

Вже була інформація, що Орбан залучив російських ГРУшників, які мають допомогти його партії виграти парламентські вибори в Угорщині. Мадяр змушений тут діяти. Але все ж не варто робити з нього кумира.

З Мадяром теж будуть проблеми та деякі питання. Але він все-таки заточений на Європу. У нас буде можливість врегулювати стосунки з Угорщиною. Якщо Орбан виграє, то, найімовірніше, у нас і надалі будуть проблеми. А зараз ми спостерігаємо за жорсткою політичною боротьбою між ними,

– зазначив Лісний.

Вибори в Угорщині