Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію
- Мер міста Боч Міхай Секе-Тот, член партії Орбана, проголосував за опозиційну партію "Тиса" на виборах в Угорщині.
- Секе-Тот пояснив свій крок протестом проти політики влади та зростаючого впливу Росії, виступаючи за повернення до європейського вектора розвитку.
Мер міста Боч від партії Орбана міста Міхай Секе-Тот перейшов на бік опозиції. Він проголосував на виборах за партію "Тиса".
Про це повідомив сам Секе-Тот у Facebook.
Дивіться також У розпал голосування: в Орбана звинуватили "Тису" Мадяра у підкупі голосів на виборах
У партії Орбана з'явився перебіжчик
Парламентські вибори в Угорщині супроводжуються несподіваним демаршем у лавах провладної еліти. Сільський голова громади Боча та давній представник партії "Фідес" Міхай Секе-Тот публічно заявив, що підтримав головного конкурента Віктора Орбана – політичну силу "Тиса".
Своє рішення він пояснив глибоким розчаруванням політикою чинної влади. За його словами, це свідомий крок протесту проти зростаючого впливу Росії на внутрішній і зовнішній курс країни. Він наголосив, що Угорщина має повернутися до європейського вектора розвитку, а не рухатися в бік ізоляції.
Рекомендую всім з добрим серцем: сьогодні, в день парламентських виборів, насолоджуйтесь своїм правом голосу! Голосую за європейські цінності проти російського впливу. Замість слабкої продуктивності влади та страху перед війною, який намагається прикрити це, я підтримую спільноту, яка означає Надію для нації, яка хоче будуватися та дає бачення майбутнього. Почнемо з чистого листа!
– заявив Секе-Тот.
Як тривають вибори в Угорщині?
В Угорщині спостерігається рекордна явка на парламентських виборах. Багато угорців, включно з тими, хто живе за кордоном, вирішили повернутися для голосування.
Лідери Сербії, Словаччини та Чехії підтримали Орбана. Вучич подякував Орбану за "дружбу між сербами та угорцями", Фіцо назвав його "захисником національних інтересів", а Бабіш відзначив його "боротьбу за сильну Європу".