"Ризикуємо втратити все": Орбан шокував зверненням до угорців напередодні виборів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до нації за два дні до парламентських виборів, заявивши, що його поразка може поставити країну під загрозу. Опозиція та соціологічні опитування прогнозують можливу зміну влади вперше за 16 років.

Орбан намагається втриматися за крісло прем'єр-міністра. Про це пише Bloomberg.

Що заявив Орбан?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до громадян напередодні парламентських виборів. Він заявив про ризик втрати досягнень країни у разі зміни влади.

У своєму зверненні Орбан також заявив про нібито втручання "іноземних спецслужб" у виборчий процес, які, за його словами, намагаються спричинити хаос. Жодних доказів цих тверджень він не навів. Водночас, як зазначає Bloomberg, угорський прем'єр продовжує будувати частину своєї кампанії на критиці Європейського Союзу та позиції щодо України, зокрема блокуванні частини фінансової допомоги Києву.

Попри заяви чинного прем'єра, опозиція на чолі з партією "Тиса" Петра Мадяра заявила про необхідність політичного оновлення та закликає до єдності.

Зверніть увагу! Опитування свідчать про перевагу опозиції наприкінці кампанії, хоча експерти зазначають, що виборча система Угорщини дає переваги чинній владі. Голосування відбудеться у неділю, 12 квітня, та має визначити політичний курс країни, яка перебуває під тиском внутрішніх економічних проблем і суперечок з ЄС.

