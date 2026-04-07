За кілька днів до виборів: Венс прибув до Будапешту, щоб підтримати Орбана

Віце-президент США Джей Ді Венс 7 квітня прибув до Будапешту. Метою візиту стала підтримка Віктора Орбана на тлі виборів в Угорщині.

Венс також планує відвідати один з мітингів перед виборами в країні. Про це повідомили в Reuters.

Що відомо про зустріч Венса та Орбана?

Перед виїздом з Вашингтону Венс сказав, що з нетерпінням чекає на зустріч зі своїм другом Віктором Орбаном. За його словами, у Будапешті буде обговорено відносини між США та Угорщиною, а також між Європою та Україною.

Візит Венса до Будапешта став помітним сигналом підтримки Орбана. У виданні зазначили, що це вписується в загальну політику Трампа, який намагається підтримувати "близьких йому правих лідерів у різних країнах".

Водночас позиції Орбана та його партії "Фідес" значно послаблюються перед виборами. За даними опитувань, вони поступаються партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Візит Джей Ді Венса – це не звичайна дипломатія, а чітка підтримка Віктора Орбана напередодні найскладніших виборів у його житті,

– зазначили у виданні.

Під час останнього візиту до Угорщини Марко Рубіо заявляв, що США зацікавлені в перемозі Орбана. Держсекретар додав, що подальша співпраця залежить від його переобрання та не виключив можливу фінансову підтримку.

Останні новини про відносини між США та Угорщиною