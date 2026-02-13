США проведуть з Угорщиною та Словаччиною перемовини щодо відмови від російського газу

США обговорять з Угорщиною та Словаччиною відмову від російського газу. У Вашингтоні хочуть зменшити енергетичну залежність союзників від Росії.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, підтвердивши підготовку відповідних переговорів.

Що сказав Рубіо?

Марко Рубіо заявив, що Вашингтон проведе переговори з Угорщиною та Словаччиною щодо відмови від російських енергоносіїв.

Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити,

– сказав Рубіо.

Також очікується візит американської делегації до обох країн, де енергетична тема стане ключовою у перемовинах.

Яка позиція в Угорщини та Словаччини?

Віктор Орбан назвав Україну ворогом через вимоги відмовитися від російського газу, що, на його думку, загрожує економічному благополуччю Угорщини. Він підкреслив, що відсутність дешевої російської енергії може значно підвищити витрати на комунальні послуги для угорських родин.

Угорщина та Словаччина планують подати судовий позов до Суду Європейського Союзу через рішення REPowerEU, яке стосується енергетичного балансу та імпорту російського газу.

Обидві країни вважають, що заборона на купівлю російської енергії суперечить їх національним інтересам, і прагнуть скасування цього регламенту.

