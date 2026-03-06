Трамп хоче "поставити" Рубіо на чолі Куби, уряд якої "скоро впаде"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що уряд Куби "скоро впаде", після чого там зроблять намісником держсекретаря США Марко Рубіо.

Відповідну заяву він зробив у новому телефонному інтерв'ю CNN, розхвалюючи військові успіхи США за часи його другого президентського терміну.

Що заявив Трамп про Кубу?

Дональд Трамп сказав, мовляв, спостерігав за Кубою та її відносинами зі Сполученими Штатами 50 років, і зараз ця острівна країна нарешті нібито "впала до його колін", а її влада незабаром "впаде", після чого будуть зміни.

Вони дуже сильно хочуть укласти угоду, тому я збираюся поставити туди Марко Рубіо, і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова – після 50 років,

– сказав він.

CNN наводить попередню заяву американського президента про те, що Куба є його наступною ціллю після операції проти Ірану на Близькому Сході, і що повернення американців із Куби на Батьківщину є "питанням часу".

Зазначимо, що як заявляв Дональд Трамп раніше, США не укладуть жодної угоди з Іраном, поки Тегеран не погодиться на повну капітуляцію, після чого країні допоможуть відновитися та стати економічно сильнішою.

Які відносини між США та Кубою?