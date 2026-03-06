Трамп хоче "поставити" Рубіо на чолі Куби, уряд якої "скоро впаде"
- Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби "скоро впаде", після чого Марко Рубіо стане намісником Куби.
- Трамп вважає, що Куба готова укласти угоду зі США, і ця країна стане його наступною ціллю після операції проти Ірану.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що уряд Куби "скоро впаде", після чого там зроблять намісником держсекретаря США Марко Рубіо.
Відповідну заяву він зробив у новому телефонному інтерв'ю CNN, розхвалюючи військові успіхи США за часи його другого президентського терміну.
Дивіться також Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна
Що заявив Трамп про Кубу?
Дональд Трамп сказав, мовляв, спостерігав за Кубою та її відносинами зі Сполученими Штатами 50 років, і зараз ця острівна країна нарешті нібито "впала до його колін", а її влада незабаром "впаде", після чого будуть зміни.
Вони дуже сильно хочуть укласти угоду, тому я збираюся поставити туди Марко Рубіо, і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова – після 50 років,
– сказав він.
CNN наводить попередню заяву американського президента про те, що Куба є його наступною ціллю після операції проти Ірану на Близькому Сході, і що повернення американців із Куби на Батьківщину є "питанням часу".
Зазначимо, що як заявляв Дональд Трамп раніше, США не укладуть жодної угоди з Іраном, поки Тегеран не погодиться на повну капітуляцію, після чого країні допоможуть відновитися та стати економічно сильнішою.
Які відносини між США та Кубою?
У територіальних водах Куби відбулася перестрілка між береговою охороною острова та пасажирами швидкісного катера з американською реєстрацією. Внаслідок цього інциденту були постраждалі з обох сторін.
До слова, нещодавно Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану щодо Куби, що дозволяє США запровадити додаткові мита на товари з країн, які продають або постачають їй нафту.
На Кубі стався масштабний блекаут через аварію на теплоелектростанції Antonio Guiteras, що призвело до відключення електрики у більшій частині країни на тлі посилення тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.