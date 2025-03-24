У Sky News назвали 5 ключових подій, які сформували складні стосунки Трампа та Зеленського

Між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом склалися непрості стосунки. У той час, як президент України завжди шанобливо відгукувався про американського лідера, той дозволяв собі неприпустимі висловлювання на адресу українського колеги.

Відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським почалися у 2019 році. Відтоді вони пройшли випробування початком війни в Україні, перевиборами Трампа та минуломісячною напруженою розмовою в Овальному кабінеті, під час якої Зеленського звинуватили у "неповазі" до наймогутнішого союзника України, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Ключові моменти, які сформували відносини Трампа і Зеленського

"Ідеальний" телефонний дзвінок

Одна з перших розмов Зеленського з Трампом відбулася в липні 2019 року, через кілька місяців після вступу Зеленського на посаду.

Під час 30-хвилинного телефонного дзвінка американський лідер натякнув, що в обмін на подальшу військову підтримку України Зеленський має допомогти запустити розслідування щодо сина Джо Байдена, Гантера.

Союзники Трампа стверджували, що Байден лобіював звільнення українського генпрокурора, щоб заблокувати розслідування компанії Burisma, де Гантер Байден входив до ради директорів.

Ця розмова стала підставою для першого імпічменту Трампа в грудні 2019 року Палатою представників, контрольованою демократами, за звинуваченням у зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю.

Трамп заперечував правопорушення та назвав цей дзвінок "ідеальним". Сенат його виправдав.

Під час першої особистої зустрічі із Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2019 року Зеленський заявив, що "шантажу не було".

Початок війни

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, спричинивши найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Адміністрація Байдена зробила військову та політичну підтримку України основою зовнішньої політики США, виділяючи величезні суми на військову допомогу.

Трамп назвав війну "жахливою" та заявив, що молиться за українців. Він навіть похвалив Зеленського за його хоробрість, коли той залишився в Києві.

Напередодні виборів 2024 року Трамп заявив, що зможе зупинити війну за 24 години, навіть до вступу на посаду. Зеленський, сумніваючись у цій заяві, запросив Трампа в Україну в листопаді 2023 року. "Якщо він приїде сюди, мені знадобиться 24 хвилини – не більше, щоб пояснити йому, що за цей час неможливо закінчити війну", – сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Він також висловив сумніви щодо підтримки України з боку Трампа, якщо той повернеться в Білий дім.

Зустріч перед виборами в США

За місяць до перемоги Трампа на виборах Зеленський зустрівся з ним у Trump Tower у Нью-Йорку.

Ця зустріч відбулася після того, як Зеленський сказав в інтерв'ю The New Yorker, що Трамп "насправді не знає, як зупинити війну".

У Нью-Йорку вони обговорювали можливість припинення війни. Після зустрічі Трамп заявив Fox News, що Зеленський хоче припинення бойових дій.

Зеленський знову запросив Трампа відвідати Україну, і той погодився.

"Диктатор без виборів"

Після інавгурації Трампа начебто розпочалася робота над угодою про припинення вогню. У лютому Зеленський повідомив, що працює з командою Трампа, наголошуючи на ролі США у забезпеченні миру.

Однак стосунки швидко погіршилися після переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді без участі України.

Цю зустріч у Києві різко розкритикували, а Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати переговорам "легітимності".

Після цього Трамп почав звинувачувати Україну у початку війни та заявив, що Зеленський "краще нехай квапиться, бо інакше в нього не буде країни". Згодом він назвав Зеленського "диктатором без виборів" – натяк на перенесення загальних виборів в Україні через війну.

Він також повторив твердження про низький рейтинг Зеленського і заявив про "розтрату" американської допомоги.

Та сама зустріч в Овальному кабінеті

Попри напруженість, у лютому здавалося, що відносини між Трампом і Зеленським знову налагоджуються. Україна оголосила про бажання підписати угоду з США щодо корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Однак під час зустрічі в Овальному кабінеті сталася сварка перед телекамерами, і візит Зеленського довелося скоротити.

Останні 10 хвилин майже 45-хвилинної зустрічі перетворилися на напружену суперечку, яка почалася з того, що віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Зеленського у невдячності. Коли український президент спробував заперечити, Трамп перебив його і сказав, що він грає в азартні ігри з життями мільйонів людей. Ви ризикуєте Третьою світовою війною, і те, що ви робите, – це велика неповага до країни, яка підтримувала вас набагато більше, ніж багато хто вважає за потрібне", – розійшовся Трамп.