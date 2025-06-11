Прояв слабкості: як на Україну вплине вихід Трампа з переговорного процесу
- Ігор Рейтерович вважає, що якщо Дональд Трамп вийде з переговорного процесу щодо війни Росії проти України, то це не змінить ситуацію кардинально.
- Політолог окреслив три можливі сценарії подій: продовження підтримки розвідданими та зброєю, повна відмова від допомоги або обмеження допомоги лише розвідданими.
Якщо президент США Дональд Трамп вийде з переговорного треку щодо війни Росії проти України, то кардинально нічого не зміниться. Є 3 сценарії, як можуть розвиватися події після цього.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. Проте, за його словами, навряд чи Трамп вийде з переговорів.
Читайте також Мир через силу: Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Путіна
Є 3 сценарії
Ігор Ретерович припустив, що перший сценарій полягає у тому, що якщо Трамп вийде з переговорів, то Україна продовжить отримувати, наприклад, розвіддані. Також наша держава зможе купувати зброю у США. Тобто американці продають зброю Європі, яку згодом передають Україні.
Можливо, навіть Штати наповнюють цей фонд, який створений для відбудови України, зброєю як свій внесок. Це непоганий для нас варіант,
– вважає він.
Може бути другий варіант, коли американський лідер виходить з переговорного треку і припиняє будь-яку допомогу Україні. Тобто починає займатися зовсім іншими питаннями, не дивлячись ні в бік Росії, ні України. Це негативний сценарій.
Крім того, третій варіант може означати, що Трамп виходить з переговорів, розвідані передають, але нічого іншого більше не відбувається. Навіть зброю можуть не продавати.
Якоїсь великої трагедії не буде. Але я поки не сильно вірю, що Трамп взагалі махне рукою і вийде з переговорів. Тому що це точно буде проявом слабкості,
– додав політолог.
До слова, американський політик Борис Пінкус сказав, чи вийде Трамп з переговорів. За його словами, ні американський народ, ні Конгрес США не дозволять йому це зробити.