"Голова вибухала зсередини": солдати США використали таємничу зброю під час викрадення Мадуро

Сполучені Штати Америки застосували надзвичайно потужну та невідому зброю під час рейду, спрямованого на захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. За свідченням одного з військовослужбовців, лояльних до диктатора, американські сили нейтралізували сотні бійців, використовуючи технології, які залишаються неідентифікованими.