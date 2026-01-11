"Голова вибухала зсередини": солдати США використали таємничу зброю під час викрадення Мадуро
- США використали невідому та потужну зброю під час спроби захоплення Ніколаса Мадуро.
- Технології, застосовані американськими силами, нейтралізували сотні бійців, але залишаються неідентифікованими.
Сполучені Штати Америки застосували надзвичайно потужну та невідому зброю під час рейду, спрямованого на захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. За свідченням одного з військовослужбовців, лояльних до диктатора, американські сили нейтралізували сотні бійців, використовуючи технології, які залишаються неідентифікованими.
Про таке розповів один із солдатів венесуельського диктатора. Подробиці повідомляє The New York Post із посиланням на слова чоловіка, передає 24 Канал.
Що відомо про таємничу зброю, яка допомогла викрасти Мадуро?
Військовий розповів, що, хоча їхня служба завжди була у стані бойової готовності, під час операції США всі радіолокаційні системи раптово вийшли з ладу. Одразу після відключення радарів над їхніми позиціями з'явилася велика кількість дронів. За ними прибули гелікоптери, які доставили приблизно 20 американських військовослужбовців.
За словами свідка, ця невелика група американців була озброєна чимось значно більш руйнівним, ніж традиційна вогнепальна зброя. В певний момент американці активували щось, що було схоже на надзвичайно інтенсивну звукову хвилю.
Венесуельський боєць описав це відчуття так: "Мені здалося, що моя голова розірветься зсередини". Наслідки використання цієї зброї були катастрофічними для венесуельських військових, адже в них починалася кровотеча з носа, деякі бійці блювали кров'ю.
Солдати падали на землю, повністю паралізовані та нездатні рухатися чи навіть підвестися після цієї атаки, яку він називає "звуковою зброєю чи що це було".
Охоронець режиму Мадуро підкреслив, що ця операція американських сил викликала глибокий шок у всій Латинській Америці.
Ніхто не бажає пережити те, що довелося пережити нам,
– підсумував свідок.
Зауважимо, що у рамках операції "Абсолютна рішучість" для захоплення президента Венесуели та його дружини, Повітряні сили США залучили щонайменше один, а можливо, й декілька стелс-дронів RQ-170. Це стало рідкісним публічним підтвердженням використання надсекретного та маловідомого озброєння.
Чи можуть США зробити подібне з іншим диктатором?
Після успішного затримання Мадуро, Сполучені Штати різко активізували свою публічну риторику, спрямовану проти авторитарних режимів. Державний департамент США опублікував попередження, вкотре підкресливши, що Західна півкуля є зоною стратегічних інтересів Америки.
Експерт Костянтин Криволап висловив думку, що теоретично США могли б повторити сценарій захоплення Мадуро щодо Путіна, однак він наголосив, що це потребувало б значно більшого обсягу ресурсів та сил. На тлі цих подій, Путіну повідомили про потенційну загрозу, після чого він посилив заходи безпеки.
Зі свого боку дипломат Роман Безсмертний, коментуючи ситуацію в етері 24 Каналу, зазначив, що гучні заяви Вашингтона не завжди відображають його реальні наміри, і закликав уважно стежити за подальшими діями США щодо Росії.