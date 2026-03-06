З'їли зебр, вкрали гроші, – Польща із натяком відреагувала на викрадення інкасаторів в Угорщині
- Угорщина затримала сімох українських інкасаторів разом із грошима та золотом, на що Польща відреагувала саркастично.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував інцидент, згадавши зебр, через яких торік Орбан встряв у скандал.
Угорщина викрала сімох українських інкасаторів разом із грошима та золотом. На цей інцидент відреагували у Польщі.
Свою реакцію в X опублікував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Що сказали у Польщі на викрадення українських інкасаторів?
Сікорський поширив допис глави МЗС України Сибіги і додав саркастичний коментар.
Вони з'їли зебр, вони вкрали гроші,
– написав польський міністр про угорців.
Нагадаємо, що торік Сікорський потролив Орбана через його маєток. Як тоді виявилося, неподалік розкішної дачі угорського прем'єра з ліфтами, підземним паркінгом та розкішним басейном, блукали зебри та антилопи.
"Чи є зебри традиційними сільськогосподарськими тваринами в Угорщині?" – писав тоді Сікорський в X.
Після розголосу тварини зникли. Деякі ЗМІ тоді припускали, що їх могли вбити, щоб знищити докази незаконного утримання.
Що відомо про викрадення інкасаторів?
-
Сімох інкасаторів Ощадбанку викрали у Будапешті під час транзиту з Австрії до України 5 березня. Вони перевозили з 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
-
Угорщина звинуватила Україну, що усе це може належати "українській військовій мафії" і уже похизувалася фото захоплених грошей та золота. Водночас інкасаторів вона збирається депортувати з країни.
-
Тим часом представники Нацбанку вирушили до Будапешта, щоб прояснити ситуацію, а поліція розпочала розслідування.