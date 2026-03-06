З'їли зебр, вкрали гроші, – Польща із натяком відреагувала на викрадення інкасаторів в Угорщині

Угорщина викрала сімох українських інкасаторів разом із грошима та золотом. На цей інцидент відреагували у Польщі.

Свою реакцію в X опублікував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Що сказали у Польщі на викрадення українських інкасаторів?

Сікорський поширив допис глави МЗС України Сибіги і додав саркастичний коментар.

Вони з'їли зебр, вони вкрали гроші,

– написав польський міністр про угорців.

Нагадаємо, що торік Сікорський потролив Орбана через його маєток. Як тоді виявилося, неподалік розкішної дачі угорського прем'єра з ліфтами, підземним паркінгом та розкішним басейном, блукали зебри та антилопи.

"Чи є зебри традиційними сільськогосподарськими тваринами в Угорщині?" – писав тоді Сікорський в X.

Після розголосу тварини зникли. Деякі ЗМІ тоді припускали, що їх могли вбити, щоб знищити докази незаконного утримання.

Що відомо про викрадення інкасаторів?