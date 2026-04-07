"Мир в Україні був би давно": Орбан звинуватив Європу в блокуванні "миротворчих потуг" Трампа
- Угорський прем'єр поклав відповідальність за продовження війни в Україні на європейців.
- Натомість він коментував "особливі" відносини угорців та американців.
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вважає, що українці досі перебувають у стані війни саме через європейців. На його думку, Європа не дає реалізувати "миротворчі зусилля" Дональда Трампа.
Таку заяву він зробив під час зустрічі з американським віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, передає Clash Report.
Як Орбан висловився про причини продовження війни в Україні?
Очільник угорського уряду вважає, що в Європі нібито ведеться так звана "боротьба за душу Заходу". При цьому, народ Угорщини, мовляв, має особливі стосунки з американцями.
Натомість європейців Орбан звинувачує в блокуванні миротворчих зусиль президента США Трампа.
Якби європейці не блокували мирні зусилля Трампа, в Україні давно запанував би мир,
– сказав Орбан.
До речі, дипломатичний візит Венса до Будапешта напередодні виборів розцінюють як явний жест підтримки Віктора Орбана. У медіа зазначають, що це відповідає стратегії Дональда Трампа, спрямованій на підтримку ідеологічно близьких правих лідерів у різних країнах.
Водночас позиції Орбана та його партії "Фідес" помітно слабшають. Опитування свідчать, що вони відстають від партії "Тиса", яку очолює Петер Мадяр.
Яку позицію займає Орбан перед виборами?
Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо разом з Віктором Орбаном виступили за скасування санкцій проти Росії та відновлення закупівлі російських енергоносіїв.
Раніше ж під час однієї з телефонних розмов Орбан заявив, що готовий допомагати Володимиру Путіну в будь-яких питаннях, зокрема щодо України. У розмові Орбан натякнув на характер відносин із Росією, згадавши байку Езопа про мишу та лева, підкресливши готовність бути корисним.
Цікаво, що на нещодавньому передвиборчому мітингу натовп вигукував: "Росіяни, додому".