Завжди був абсолютно чесним, – Віткофф здивував заявою про зустрічі з Путіним
- Спеціальний представник США Стів Віткофф заявив, що Володимир Путін завжди був чесним під час переговорів у Москві.
- Віткофф наголосив на важливості цих зустрічей для розуміння мотивів російської сторони та сподівається на завершення війни.
Спецпредставник США Стів Віткофф заявив про чесність диктатора Володимира Путіна під час переговорів американської та російської делегацій у Москві.
Відповідну заяву американський високопосадовець зробив в інтерв'ю Fox News.
Дивіться також Досі цього не зрозумів: експерт назвав фатальний прорахунок Путіна
Що сказав Віткофф про Путіна?
Спеціальний представник США, коментуючи звинувачення у свій бік стосовно неодноразових зустрічей з російською стороною, зокрема, Володимиром Путіним неочікувано заступився та розхвалив диктатора за "чесність".
Володимир Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження,
– заявив він.
Стів Віткофф зізнався, що неодноразово зазнавав критику з боку інших через зустрічі з Володимиром Путіним, які пройшли щонайменше 8 разів. За його словами, контакти були необхідними для кращого розуміння ситуації.
"Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де знаходиться інша сторона? Потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. Я справді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними", – додав він.
На його думку, попередні переговори у Москві все ж були важливими. Американський високопосадовець висловив сподівання, що справу вдасться довести до кінця, маючи на увазі закінчення російсько-української війни.
Про що ще заявив Віткофф?
Він назвав війну в Україні безглуздою, мовляв, сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні, а також заговорив про можливу зустріч Зеленського і Путіна за участю Трампа.
До слова, зовсім нещодавно американський президент похвалив свого спецпредставника Стіва Віткоффа за вміння домовлятись із Володимиром Путіним. Їхня перша зустріч у Кремлі тривалі понад чотири години.
Наприкінці січня Віткофф заявив про "продуктивні та конструктивні" зустрічі в Маямі з Кирилом Дмитрієвим в рамках посередницьких зусиль США щодо просування мирного врегулювання "українського конфлікту".