Завжди був абсолютно чесним, – Віткофф здивував заявою про зустрічі з Путіним

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив про чесність диктатора Володимира Путіна під час переговорів американської та російської делегацій у Москві.

Відповідну заяву американський високопосадовець зробив в інтерв'ю Fox News.

Дивіться також Досі цього не зрозумів: експерт назвав фатальний прорахунок Путіна

Що сказав Віткофф про Путіна?

Спеціальний представник США, коментуючи звинувачення у свій бік стосовно неодноразових зустрічей з російською стороною, зокрема, Володимиром Путіним неочікувано заступився та розхвалив диктатора за "чесність".

Володимир Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження,

– заявив він.

Стів Віткофф зізнався, що неодноразово зазнавав критику з боку інших через зустрічі з Володимиром Путіним, які пройшли щонайменше 8 разів. За його словами, контакти були необхідними для кращого розуміння ситуації.

"Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де знаходиться інша сторона? Потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. Я справді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними", – додав він.

На його думку, попередні переговори у Москві все ж були важливими. Американський високопосадовець висловив сподівання, що справу вдасться довести до кінця, маючи на увазі закінчення російсько-української війни.

Про що ще заявив Віткофф?