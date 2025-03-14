Трамп ухвалить подальші рішення після доповіді Віткоффа про переговори в Росії, – Волц

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф привезе до Вашингтона оцінки з Москви. Після, того як Дональд Трамп ознайомиться із ними, будуть ухвалені подальші кроки щодо врегулювання війни між Росією та Україною.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Майка Волца в етері Fox News.

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Коли Трамп ухвалить подальші кроки щодо війни в Україні

За словами Волца, адміністрація Трампа має "обмежений оптимізм" після зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяв Владіміра Путіна щодо його умов завершення бойових дій в Україні.

Радник президента США зазначив, що американський лідер ухвалить подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні після того, як Віткофф ознайомить його з результатами переговорів у Москві.

Я розмовляв зі своїм колегою, спецпосланцем Віткоффом, який побував там (у Москві – 24 Канал), і він везе нам оцінки, згідно з якими президент Трамп ухвалить рішення про подальші кроки,

– заявив Волц.

Він також додав, що свої вимоги мають обидві сторони, але їм доведеться піти на якісь компроміси.