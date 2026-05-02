У Пентагоні визнали, що хочуть провчити Німеччину за коментарі її канцлера

США вирішили вивести близько 5 тисяч американських військових із Німеччини. У Пентагоні пояснюють таке рішення політикою Берліна щодо війни в Ірані.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що виведення військ з Німеччини відбуватиметься упродовж 6 – 12 місяців. Він пояснив, що це рішення ухвалили після аналізу розміщення військ у Європі та з урахуванням потреб і ситуації на місцях. Про це пише The New York Times.

Дивіться також Путін за це йому мовчки подякував, – ексглава МЗС вказав на загрозу нової заяви Мерца

Чому США виводять війська з Німеччини?

За словами чиновників в оборонному відомстві, Пентагон уже кілька років розглядав скорочення військової присутності в Німеччині.

Але частина керівництва хотіла, щоб це мало вигляд покарання для Німеччини за її коментарі про війну США проти Ірану, які викликали роздратування Трампа.

Нагадаємо, що раніше цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Іран "принизив" США, а також поставив під сумнів стратегію Дональда Трампа щодо завершення конфлікту. "Американці очевидно не мають стратегії", – сказав Мерц.

У відповідь Трамп написав у соцмережі Truth Social, що США розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і остаточне рішення буде ухвалене найближчим часом.

Пізніше він додав, що канцлер Німеччини має більше займатися війною Росії проти України, міграцією та енергетикою, а не втручатися в дії США щодо Ірану.

Після оголошення рішення про виведення військ з Німеччини один із високопосадовців Пентагону заявив, що США розчаровані недостатньою участю Німеччини у війні з Іраном, а також вважають її риторику "недоречною та некорисною".

Ця заява сигналізує зміну тону, оскільки раніше американське оборонне відомство позитивно оцінювало зусилля Німеччини щодо збільшення оборонних витрат і підтримки України.

Виведення амерканських сил з Німеччини: що відомо

Навіть після виведення 5 000 військових у Німеччині залишатиметься понад 30 000 американських військових. Це другий за чисельністю контингент США у світі після Японії. Американські бази в Німеччині залишаються ключовими для операцій США на Близькому Сході, в Європі та Африці.

Кілька провідних республіканців у Конгресі США розкритикували рішення про виведення військ, назвавши його помилковим і таким, що підриває безпеку Європи.

Сенатор Роджер Вікер та конгресмен Майк Роджерс заявили, що Німеччина збільшила оборонні витрати та відіграє важливу роль у підтримці США під час операцій проти Ірану.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав рішення США очікуваним і має стимулювати Європу більше дбати про власну оборону. Він розповів, що Німеччина планує розширити армію з 185 до 260 тисяч військових.

Речниця Альянсу Еллісон Харт заявила, що НАТО вже працює зі США, щоб зрозуміти деталі рішення про виведення військ із Німеччини. Водночас в Альянсі підкреслили головний меседж: цей крок ще раз показує, що Європа має більше інвестувати у власну оборону і брати на себе більшу відповідальність за безпеку регіону.