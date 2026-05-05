Польща розраховує, що США розмістять на їхній території виведені з Німеччини війська

У Польщі заявили, що країна веде переговори із США про збільшення американського контингенту. Польський чиновник заявив, що єдина наразі інформація, яку може підтвердити, – це факт перемовин з Пентагоном.

Про перспективи такого рішення заступник голови міністерства оборони Польщі Павло Залевський розповів в інтерв'ю польському RMF24.

Що відомо про плани Польщі?

Нещодавно президент США Дональд Трамп наказав вивести американські війська з Німеччини, скориставшись сваркою з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, як приводом.

На тлі цього Варшава намагається домовитись зі Штатами про передислокування цих військ до Польщі. Заступник голови Міноборони Польщі заявив, що не хоче підтверджувати чи заперечувати питання про переміщення військ на східний фланг НАТО.

Ми повинні чекати рішення Пентагону, але ми маємо намір збільшити американські можливості в Польщі й в цілому на східному фланзі. Цей тип мислення знаходить розуміння в Пентагоні,

– сказав Павло Залевський.

Він підтвердив, що перемовини із Пентагоном йдуть. Польський чиновник сказав, що тільки США можуть ухвалювати рішення, що буде з американськими військами та додав, що зараз не час для коментарів.

Які перспективи НАТО, на думку польського чиновника?

Заступник голови Міноборони в контексті майбутнього Північноатлантичного альянсу послався на концепцію так званого "НАТО 3.0."

Найголовніше сьогодні – це те, що американці називають створенням НАТО 3.0, яке є новою формулою дій Альянсу, в якій Європа вживає набагато більше заходів і бере на себе обов'язки звичайної оборони проти Росії. Польща є лідером у цьому процесі, і сьогодні це найважливіше,

– заявив Залевський.

Також він підкреслив, що майбутнє американської військової присутності в Європі залежить від активної участі європейських країн та фінансуванні власного оборонного комплексу. Залевський зазначав, що важливим аргументом утримання США на континенті є збільшення витрат на оборону. Нагадаємо, що це є постійною вимогою американського президента Дональда Трампа.

Заступника міноборони також питали, як він ставиться до попередження прем'єр-міністра Дональда Туска щодо можливого нападу Росії. Павло Залевський уточнив, що насамперед мова йде про можливість гібридної атаки.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в розмові з 24 Каналом наголосив, що Росія дійсно здатна на агресію проти європейських країн. Проте він наголошує на тому, що важливо зважати на те, який саме потенціал вона має для цього. Експерт зауважив, що якщо йдеться про дроновий удар по базах НАТО чи гібридну операцію з паралізування аеропортів в європейських країнах, то Росія вже так нападала. Водночас якщо європейці уявляють колони російської військової техніки, яка прямує у країни Балтії, то Росія, на думку керівника Центру протидії дезінформації, не готова до такого наступу.

